【太平紋身店】周秀娜+姜濤齊列陣　黃德斌過檔ViuTV首作　

▲ ViuTV原創劇《太平紋身店》1月18日播出。

ViuTV原創劇《太平紋身店》將於由1月18日，逢星期一至五晚上9時30分 播出，合共15集。《太平紋身店》由黃德斌、周秀娜、吳綺莉、陸駿光、駱振偉、譚凱倫、姜濤飾演。

黃德斌演黑道

《太平紋身店》故事講述「太平街」是城市中傳奇的街道，手上滿是紋身的神秘女子Nana（周秀娜飾） 踏入太平街尋找救命恩人葉蓋天 （黃德斌飾）。



曾經叱吒江湖的葉蓋天，深受眾幫會敬畏。一次江湖大撕殺中，經歷最愛被殺的傷痛， 因此建立了太平街，一個黑白兩道都不能侵犯和動武的區域。

▲ （《太平紋身店》劇照）

漸漸一些走投無路的江湖兒女，如FoodDragon（林德信飾）及龍妹 （李賞飾）、白玫 （吳綺莉飾）、 WiFi （陸駿光飾）、子彈（駱振偉飾）和 Queen（譚凱倫飾） 等人都進駐了太平街，各人都被過去的恩怨情仇糾纏。

葉蓋天給眾人一個避難所，希望開解他們的心結， 學習放下，所以大家為了守護太平街的寧靜，承諾放下刀槍和仇恨，從此過著「太平」 生活。

▲ （《太平紋身店》劇照）

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紋身店法則



後來，Nana成為了太平街的新租客，開設「太平紋身店」。紋身店有特別規矩：「一個紋身、一個故事、一滴眼淚」。客人要先說一個令 Nana 感動的故事，使她能再次流淚。

▲ （《太平紋身店》劇照）

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她便會設計獨一無二的紋身圖案，為客人紋下永不褪色的印記。開店後，Nana聽到各種 匪夷所思的故事，包括：穿梭時空的兄弟 （朱栢康和林耀聲飾 ）、失明的攝影師 （郭偉亮飾）和懦弱殺妻男 （陳子豐飾）等等。葉蓋天安排Nana歸還各街坊已塵封的物品，在過程中她了解到各人的故事與心結。

Nana 漸漸融入了太平街的生活，其中 FoodDragon對Nana份外好奇，成為了太平街第一個主動接近她的人，慢慢更產生愛慕， 對她無微不至。Nana卻一直以冷漠態度回應，對過去守口如瓶，避免大家捲入她家族的 血海深仇。

周秀娜愛與痛的抉擇



Nana 無法逃避纏繞著她的噩夢，殺父仇人北村武（張松枝飾）是她最痛恨的人，但其 兒子北村真一（栢天男飾） 竟然是Nana的青梅竹馬。

▲ （《太平紋身店》劇照）

Nana為了擺脫北村家而隱姓埋 名，但真一為了得到Nana，不惜破壞太平街的安寧。又一個月夜，真一帶着硝煙與血腥 味來到太平街，Nana再次面對愛與痛的抉擇。

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