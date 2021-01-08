  • 10°C
香港時間 : 2021108日 (週五) 12:39
靚太生活雜誌

會員專區

專題:取財有道

熱門關鍵字 : 保暖大法 超市大搜查 消委會 防敏 烹飪教煮 萬千星輝頒獎典禮 開心速遞 堅離地愛堅離地 自助餐優惠
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【太平紋身店】周秀娜+姜濤齊列陣　黃德斌過檔ViuTV首作　

娛樂 11:58 2021/01/08

分享：

熱門 保暖大法 超市大搜查 消委會 防敏 烹飪教煮 萬千星輝頒獎典禮 開心速遞 堅離地愛堅離地 自助餐優惠

ViuTV原創劇《太平紋身店》1月18日播出。

ViuTV原創劇《太平紋身店》將於由1月18日，逢星期一至五晚上9時30分 播出，合共15集。《太平紋身店》由黃德斌、周秀娜、吳綺莉、陸駿光、駱振偉、譚凱倫、姜濤飾演。

黃德斌演黑道

《太平紋身店》故事講述「太平街」是城市中傳奇的街道，手上滿是紋身的神秘女子Nana（周秀娜飾） 踏入太平街尋找救命恩人葉蓋天 （黃德斌飾）。 
 
曾經叱吒江湖的葉蓋天，深受眾幫會敬畏。一次江湖大撕殺中，經歷最愛被殺的傷痛， 因此建立了太平街，一個黑白兩道都不能侵犯和動武的區域。

（《太平紋身店》劇照）

漸漸一些走投無路的江湖兒女，如FoodDragon（林德信飾）及龍妹 （李賞飾）、白玫 （吳綺莉飾）、 WiFi （陸駿光飾）、子彈（駱振偉飾）和 Queen（譚凱倫飾） 等人都進駐了太平街，各人都被過去的恩怨情仇糾纏。

葉蓋天給眾人一個避難所，希望開解他們的心結， 學習放下，所以大家為了守護太平街的寧靜，承諾放下刀槍和仇恨，從此過著「太平」 生活。 

（《太平紋身店》劇照）

【Chill Club】駱振偉年少氣傲易得罪人　隨歲月成長學懂放下執著

紋身店法則
 
後來，Nana成為了太平街的新租客，開設「太平紋身店」。紋身店有特別規矩：「一個紋身、一個故事、一滴眼淚」。客人要先說一個令 Nana 感動的故事，使她能再次流淚。

（《太平紋身店》劇照）

周秀娜鄭丹瑞分享抗疫心得　娜姐示範留家消脂運動保身材

她便會設計獨一無二的紋身圖案，為客人紋下永不褪色的印記。開店後，Nana聽到各種 匪夷所思的故事，包括：穿梭時空的兄弟 （朱栢康和林耀聲飾 ）、失明的攝影師 （郭偉亮飾）和懦弱殺妻男 （陳子豐飾）等等。葉蓋天安排Nana歸還各街坊已塵封的物品，在過程中她了解到各人的故事與心結。

Nana 漸漸融入了太平街的生活，其中 FoodDragon對Nana份外好奇，成為了太平街第一個主動接近她的人，慢慢更產生愛慕， 對她無微不至。Nana卻一直以冷漠態度回應，對過去守口如瓶，避免大家捲入她家族的 血海深仇。 

周秀娜愛與痛的抉擇
 
Nana 無法逃避纏繞著她的噩夢，殺父仇人北村武（張松枝飾）是她最痛恨的人，但其 兒子北村真一（栢天男飾） 竟然是Nana的青梅竹馬。

（《太平紋身店》劇照）

Nana為了擺脫北村家而隱姓埋 名，但真一為了得到Nana，不惜破壞太平街的安寧。又一個月夜，真一帶着硝煙與血腥 味來到太平街，Nana再次面對愛與痛的抉擇。

更多娛樂新聞，即睇：http://bit.ly/2MQqza1

撰文 : TOPick柴犬出動

相關文章

【歎息橋】借自身苦戀經驗演活長情阿南　陸駿光拒戴「愛妻號」光環
19:29 2020/05/26
【歎息橋】借自身苦戀經驗演活長情阿南　陸駿光拒戴「愛妻號」光環
【留家做運動】邊煲劇邊拉筋　林德信親身示範家居TV Stretches瑜伽【有片】
13:19 2020/05/05
【留家做運動】邊煲劇邊拉筋　林德信親身示範家居TV Stretches瑜伽【有片】
【文武雙全】出身瑜伽世家連林子祥都識　林德信︰爸爸瑜伽叻過我
13:42 2020/05/05
【文武雙全】出身瑜伽世家連林子祥都識　林德信︰爸爸瑜伽叻過我
黃德斌與女友入紙結婚　暖男18年來對女友始終如一
17:00 2018/08/09
黃德斌與女友入紙結婚　暖男18年來對女友始終如一
55歲黃德斌結束13年愛情長跑結婚　打本太太開店做長情大叔
12:35 2018/09/10
55歲黃德斌結束13年愛情長跑結婚　打本太太開店做長情大叔
周秀娜 黃德斌 姜濤 張松枝 駱振偉 栢天男 林德信 林耀聲 郭偉亮 陸駿光

最高瀏覽

【恐怖性侵】空姐跨年派對遭12男性侵陳屍浴缸　下體撕裂母悲痛哭求：還女兒公道
11:51 2021/01/07
【恐怖性侵】空姐跨年派對遭12男性侵陳屍浴缸　下體撕裂母悲痛哭求：還女兒公道
【娛圈有囍】朱慧敏秘密入紙註冊　嫁養和心臟科醫生男友
15:30 2021/01/07
【娛圈有囍】朱慧敏秘密入紙註冊　嫁養和心臟科醫生男友
【產後抑鬱】何文田女商人抱5個月大女嬰墮樓雙亡 生前曾寫：proud to be single mom
10:58 2021/01/07
【產後抑鬱】何文田女商人抱5個月大女嬰墮樓雙亡 生前曾寫：proud to be single mom