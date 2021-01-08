【新冠肺炎】衞生署警方以往僅140人負責追蹤工作　許樹昌：短期增至約300人

▲ 許樹昌透露，以往衞生署和警方僅有約140人負責追蹤工作。（資料圖片）

衞生防護中心預期下周一（11日）起在啟德社區會堂設立個案追蹤指揮中心，約100名紀律部隊人員會借調至指揮中心，協助追蹤新冠肺炎確診者的密切接觸者。中大呼吸系統科講座教授許樹昌透露，以往衞生署和警方僅有約140人負責追蹤工作，現短期內可以增至約290人，相信對追蹤個案及密切接觸者絕對有幫助。

許樹昌今日（8日）接受電台訪問時表示，確診數字下降得太緩慢，必須加快追蹤密切接觸者及送檢速度，認為設立「個案追蹤指揮中心」對個案追蹤絕對有幫助，希望最終可以達到港大微生物學系講座教授袁國勇所建議，培訓約1萬人協助追蹤密切接觸者。他又稱，政府現時才擴大團隊並非太遲，因疫症大流行尚未完結，此措施能或能讓本港達致個案清零。

他預料政府在農曆新年前，放寬食肆每檯人數的機會不大，指每次放寬措施都會造成反彈，呼籲市民齊心達致「清零」，才有機會與其他地方商討通關和旅遊氣泡等。

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責任編輯：陳子謙