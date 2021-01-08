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【烹飪教煮】大廚教煮富豪Comfort Food陳皮牛肉餅　牛肉調味前做一個步驟有助起膠【內附食譜】

休閒消費 12:23 2021/01/08

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熱門 保暖大法 超市大搜查 消委會 防敏 烹飪教煮 萬千星輝頒獎典禮 開心速遞 堅離地愛堅離地 自助餐優惠

大廚陳其白表示，這道陳皮牛肉餅是傳統家常菜，是不少富豪愛吃的Comfort Food。

家常蒸肉餅大家都愛吃，而蒸牛肉餅則可能會較少吃到。可能媽媽們覺得做法麻煩，但富衛1881公館后園行政總廚陳其白笑言，蒸牛肉餅其實花費工夫不多，只要依着他的做法是零失敗的。新一年來點家常新口味，何樂而不為！

本身也兼任望月樓中菜部總廚一職的陳其白師傅，過往曾在連續多年獲米芝蓮星級美譽的澳門永利酒店永利軒工作。去年回港於后園再接再厲，把傳統中菜融匯新式烹調手法，創製出更多新穎菜餚。

今次他教的陳皮牛肉餅是傳統家常菜，是不少富豪愛吃的Comfort Food，他說：「我個人喜歡揀牛小排來做牛肉餅，但今次教大家做的卻選了牛柳，因腍身和牛香味重些。牛柳洗淨後，切成幼條再切成粒，然後慢慢剁蓉備用。」

材料一覽。

跟着陳皮要先浸水，約浸兩小時左右，用刀背刮走白色的瓤，再連陳皮水蒸一會備用。「要留這些陳皮水，之後加入牛肉內，會令牛肉餅增添陳皮香。」

手剁牛肉為佳

他提到大部分人都會把陳皮切絲混入肉碎中，但他喜歡把陳皮切細粒，因為會令到肉餅吃來有口感。「當然切絲或粒都是個人喜好，沒有所謂。至於牛肉方面，我都是和所有大廚一樣，用手剁會好些，用攪拌機攪出來的肉質始終稍遜色。」

他續道：「剁好的牛肉，下調味料醃一會，然後用手撻幾撻到有黏性（起膠），記得動作要快。撻時如覺牛肉有點乾，可逐少加入陳皮水及再撻。牛肉拿上手覺得有黏性又具濕潤感時便成。這時可以加入陳皮粒和馬蹄粒拌勻，下點生粉撈一撈便可拿去蒸。」

材料 分量
牛肉 340克
陳皮 約1/4塊（按個人口味）
陳皮水 適量
馬蹄（拍碎粒） 1-2粒
生粉 2茶匙
適量
葱花 隨意

至於調味料方面，分量如下：

調味料 分量
蠔油 1湯匙
紹酒 少許
生抽 1茶匙
砂糖 2茶匙
薑米 少許
少許

做法可點擊下列圖片細看：

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大廚小貼士

牛肉加入調味料前，可以先放入雪櫃半小時，低溫有助牛肉起膠。

記者：郭秀芳

食譜 中式食譜 牛肉 中菜

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