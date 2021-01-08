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【火爆家長】小孩亂衝馬路家長怒摑致倒地　網民抨擊：分明是大人沒注意孩子安全

育兒經 12:37 2021/01/08

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家長在路邊打小孩，致其失足倒地。

過馬路時，家長應拖實小朋友，避免他們橫衝直撞，然而，近日台灣卻有女網民駕車時，遇到「極品」家長，在小朋友衝出馬路後，家長不是第一時間去抱回孩子，而是一掌打落孩子身上，令孩子失足跌倒，令女網民感到非常不解。

有女網民在facebook群組《爆廢公社公開版》發帖，並上載一段驚魂影片，事發時她正在駕車，有一名身穿綠色外套的小孩，突然衝出馬路，差點跑到內側車道，嚇得她急忙剎車，在她前面的電單車也是如此。

家長怒摑小孩

然而，下一幕畫面令她更訝異，只見家長衝上前叫住孩子，但沒有把他抱回路邊，反而一手大力拍打在孩子身上，孩子因而失足，直接仆倒在地。家長不但沒有扶起孩子，反而還向孩子身上再打幾下，接著想轉身離去，孩子慌張地抱著家長的腳，努力爬起來，接著另一名家長才趕來抱起他。

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女網民表示，馬路如虎口，家長應盯著孩子別亂跑，這是家長的義務，她強調自己並非想公審家長，

一個不注意……一條小生命就……真的嚇死我了。

不少網民亦紛紛譴責家長，「為什麼不顧好小孩，第一時間居然是打小孩？」、「分明就是大人沒有注意小孩的安全，這樣打孩子又能懂什麼」、「大人為何要把小孩推倒」、「大人比小孩還不懂事，也蠻無言的」。

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責任編輯：王明芳

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