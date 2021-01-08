  • 10°C
香港時間 : 2021108日 (週五) 12:37
靚太生活雜誌

會員專區

專題:取財有道

熱門關鍵字 : 保暖大法 超市大搜查 消委會 防敏 烹飪教煮 萬千星輝頒獎典禮 開心速遞 堅離地愛堅離地 自助餐優惠
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【恐怖虐兒】16月大女嬰遭虐死骨折腸胃爆裂　狠心養父遭解僱養母痛哭道歉︰我只掌摑

親子 12:15 2021/01/08

分享：

熱門 保暖大法 超市大搜查 消委會 防敏 烹飪教煮 萬千星輝頒獎典禮 開心速遞 堅離地愛堅離地 自助餐優惠

16個月大女嬰涉被養父母虐死案，養母被捕後聲淚俱下向孩子道歉。

韓國發生一宗震驚社會的養父母虐兒案，有韓媒體揭發16個月大女嬰「鄭仁」（정인，音譯）涉嫌被養父母虐死，經檢查後發現全身骨折、腸胃爆裂及腹腔充滿積血，引起大眾憤怒。養母其後被警方拘捕，更聲淚俱下道歉；養父則被公司決定解僱而失業。

據《韓聯社》報道，30多歲的養母姓張，目前正處於羈押起訴狀態，養母透過辯護律師首次就事件道歉。辯護律師昨日（7日）與傳媒通話時表示，張婦的精神狀態看起來十分疲憊，不僅說話結巴、對話有困難，還不斷哭泣，導致會面時間延長。

鄭仁是可愛的女孩。（影片截圖）

養母︰從沒打到孩子骨折

張婦及其丈夫被SBS電視台節目於本月2日揭發，去年6至10月涉嫌多次暴力虐待女嬰鄭仁，導致其腹部與背部出現多處損傷、全身骨折及腹腔充滿積血，最後因腸胃破裂死亡。辯護律師轉述張婦在會面過程中，不斷對孩子表示歉意，

她已深切反省，並對自己的罪過感到後悔！

    點擊圖片放大
    +7
    +6

不過，張婦辯稱自己只曾以掌摑作體罰，從沒有打到孩子骨折，對於有說法指她「從沙發跳下來時用腳狠踩女嬰」是毫無根據，律師指她當說到此，當場掩面痛哭。

張婦又解釋，當初領養鄭仁的目的，並非是外界所指為申請公寓，且該說法已被調查機構否定。

    點擊圖片放大
    +5
    +4

養父︰只能說句對不起

至於鄭仁的養父被踢爆是某電視台的高層，事發後公司高層召開會議，一致同意解僱他，而他疑聞到風聲，在會議召開前向公司辭職。

養父其後接受韓媒《中央日報》電話訪問時，先長嘆一口氣，接著以顫抖聲音回應︰

孩子都變成這樣了，我還有甚麼話好說呢？只能說句對不起。

女嬰被揭發遭養父母虐待致死案詳情，即睇【下一頁】

TOPick推出小學各級工作紙，參考名校精選試題，鞏固知識，緊貼學習進度。立即免費下載︰bit.ly/2X96KAZ

責任編輯︰王明芳

相關文章

【恐怖虐兒】疑被養父母毒打鎖房內捱餓　1歲女嬰爆內臟腹腔積血全身骨折亡
13:33 2021/01/04
【恐怖虐兒】疑被養父母毒打鎖房內捱餓　1歲女嬰爆內臟腹腔積血全身骨折亡
【難逃法網】年輕爸爸抱3個月大BB求診　急症室醫生憑蛛絲馬跡揭懷疑虐兒案
12:28 2021/01/03
【難逃法網】年輕爸爸抱3個月大BB求診　急症室醫生憑蛛絲馬跡揭懷疑虐兒案
虐兒 家庭關係 爸媽心聲 網絡熱話 虐待 罪案 誤殺 骨折 失業 南韓

最高瀏覽

【恐怖性侵】空姐跨年派對遭12男性侵陳屍浴缸　下體撕裂母悲痛哭求：還女兒公道
11:51 2021/01/07
【恐怖性侵】空姐跨年派對遭12男性侵陳屍浴缸　下體撕裂母悲痛哭求：還女兒公道
【娛圈有囍】朱慧敏秘密入紙註冊　嫁養和心臟科醫生男友
15:30 2021/01/07
【娛圈有囍】朱慧敏秘密入紙註冊　嫁養和心臟科醫生男友
【產後抑鬱】何文田女商人抱5個月大女嬰墮樓雙亡 生前曾寫：proud to be single mom
10:58 2021/01/07
【產後抑鬱】何文田女商人抱5個月大女嬰墮樓雙亡 生前曾寫：proud to be single mom