【獨居長者悲歌】送餐上門揭獨居老婦倒地亡　外賣員落淚自責：怪我來得太晚

在家叫外賣愈趨普遍！廣州一名外賣員近日上門送餐時，發現屋內有一名老婦倒昏迷，惟老婦最後搶救無效離世，該名外賣員不禁當場痛哭，自責來得太晚，無法挽救其性命。

綜合内地媒體報道，該名外賣員馬煜淞近日按照訂餐地址，到珠海區一民居送餐，當他抵達時，見屋內有燈光及聽到聲音，惟一直拍門呼叫均無人回應。他於是向鄰居求助，借鉗子等工具破門。

鄰居聞訊後從屋外窺探，發現屋內的老婦已穿好衣服，但暈倒在浴室，水龍頭已擰開；馬煜淞立即聯絡鎖匠開鎖，並隨即報警，期間多次嘗試以其他工具破門惜不成功。消防員和救護員及後趕到現場並破窗，證實在屋內暈倒的老婦已不幸離世。馬煜淞獲悉後，難過得當場落淚。

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馬煜淞事後憶述當日場景，仍難掩傷感，坦言當時因想起自己的父母，一時感慨便忍不住落淚，自責來得太遲，否則可能挽救一命，

當時那一瞬間我就想到了自己的父母，就突然淚崩了，就當時感覺自己再來早一點會不會不是這個樣子。還是要呼籲大家多關注獨居老人，畢竟我們的工作很忙，但是自己父母是真的很重要。

老婦家屬接到通知後，表示心情悲痛，仍非常感激馬煜淞熱心搶救。他們表示，當天曾致電老婦，但一直無人接聽，他們又住得太遠，才想到為她點餐，通過外送員察看家裡情形，感激馬煜淞的熱心舉動。

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責任編輯：羅嘉欣