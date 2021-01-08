16歲少年襲警判感化被律政司提覆核 上訴庭改判羈押式刑罰

▲ 16歲少年於2019年10月在屯門，涉以鎚子襲擊警員，少年早前經審訊後被裁定襲警罪成，被判12個月感化令，律政司不滿判刑過輕而提出覆核。上訴庭今（8日）聽罷陳詞後，裁定律政司一方上訴得直，決定改判羈押式刑罰，並先將少年還押以索取更生中心報告，案件押後至1月28日重新判刑。（資料圖片）

16歲少年於2019年10月在屯門，涉以鎚子襲擊警員，少年早前經審訊後被裁定襲警罪成，被判12個月感化令，律政司不滿判刑過輕而提出覆核。上訴庭今（8日）聽罷陳詞後，裁定律政司一方上訴得直，決定改判羈押式刑罰，並先將少年還押以索取更生中心報告，案件押後至1月28日重新判刑。

律政司一方今陳詞時質疑原審裁判官未有考慮到襲警控罪的一般判刑為即時監禁，亦錯誤地低估案情嚴重性，即使對於初犯和品格良好的被告，亦不足以偏離上述原則，更何況本案中並無證據支持答辯人有良好品格。

律政司一方續指，案發時答辯人有備而來，身穿黑衣及戴上保護裝備，亦備有鎚子，答辯人亦承認他當時正參與運動。而且涉案的鎚子長達32厘米，屬具殺傷力武器，答辯人更兩度揮鎚，警員X未有受傷實屬僥倖，答辯人被追截時手持鎚子，明顯他早有意圖用鎚子襲擊他人或損壞物品。

律政司一方又批評原審裁判官錯誤地認為感化令屬合適判刑，事實上是原則性犯錯兼明顯不足，因為感化令完全欠缺阻嚇性，裁判官過份質重答辯人的更生。

答辯人一方則回應指，案發時答辯人並非朝著警員X的方向跑去及有目標性地襲擊X，他只是在逃跑期間，在差點被抓到的瞬間兩度揮鎚。法官潘敏琦聞言即指，答辯人當時已知悉警員身份仍一再揮鎚，而且答辯人曾向感化官聲稱他案發時只是在回家途中臨時參與事件，質疑他並沒有悔意。

答辯人一方同意原有判刑屬仁慈，但裁判官亦已明言今次是答辯人的最後機會，裁判官是經考慮後才決定運用酌情權處理。加上答辯人現時需遵守宵禁令，每天有13小時需留在家中，答辯人亦已展開新生活，若現時更改判刑，將對其更生有很大衝擊及影響。

法官潘敏琦質疑，以答辯人的年紀，他本來就應長時間留在家中，但案發正於晚上9時後，明顯家人亦無法控制答辯人，而感化令最需要家人監管和合作，但答辯人與母親政見不合，經常在家中爭吵，而且答辯人並沒有察覺到自己的問題。

上訴庭聽罷陳詞及經考慮後，即時裁定律政司上訴得直，並指原審裁判官的判刑屬原則性犯錯及明顯過輕，因此決定先將答辯人還押，並為其索取更生中心報告，案件押後至1月28日判刑，上訴庭將於稍後頒布書面裁決理由。

涉案答辯人被控於2019年10月7日在屯門青山公路新墟段與屯門鄉事會路交界襲擊警員X。

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記者：楊詠渝