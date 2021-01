【校長訪談】流連球場波樓執仔4年醒覺教育重要　社工轉職中學校長決不放棄任何學生

▲ 伍少梅中學校長李建文以前曾是外展社工,終日流連在球場波樓,幫助有需要的年輕人,後來明白教育的重要成為老師。

「每個人的未來都不一樣,未來應由年輕人創造,有夢就要追!」來到天主教慈幼會伍少梅中學,剛進門便看見不遠處有一間富有格調的陶瓷室及裝潢特別的咖啡館,似乎蘊藏著不少故事。校長李建文遞出特別的卡片,上面繪畫著他的人像圖案,這是出自於學生手筆的畫作。

▲ 李建文校長認為每個人的未來都不一樣,有夢想就要追。(黃建輝攝)

圖案旁邊寫着會祖Don Bosco名句「Education is a matter of the heart」,背面才是常規的學歷及資料。校長李建文習慣性地遞出有圖像的一面,他嚴肅地說:

我不重要,我的學生才重要。我想接過我卡片的人記住這間學校學生的特別,而不是校長。

▲ 他邀請中一學生繪畫自畫像卡片,欣賞學生的優勢。(黃建輝攝)

年輕時曾反叛踏上迷茫道路

李校長1994年畢業於城市大學社工系,畢業後第一份工作是外展社工。成為社工前,年輕的李校長曾走上一段反叛迷茫的道路。原本小學成績不俗的李建文中一升上一間Band1英文中學,面對全英文教學他努力學習、埋頭不斷查字典,可是他漸漸明瞭,自己的英文基礎並沒想像中好。害怕接受滿缸紅成績表,在中一第一個考試他膽生毛地作弊,

我好厲害啊!我打破哪間學校開校以來的紀錄,成為第一個作弊的中一生,也打破我個人的紀錄,第一次考全級尾三。

▲ 李校長成為老師前曾是外展社工,終日在外幫助有需要的青少年。(相片由受訪者提供)

難忘的教訓,讓他明白天外有天。受到老師鼓勵,他積極參加更多課餘活動,體會讀書、書本以外的樂趣,慢慢認識社工的工作,「當時我想如果我將來可以幫人就好。」於是,上大學便修讀社工系,那時他還刻意選擇青少年為服務對象。

外展社工在外執仔終醒覺

那時我每天在球場波樓機舖執仔。

成為外展社工4年,李建文聽過不少年輕人離開學校的原因,慢慢發現不少邊青都愛讀書,他說,「學生離開學校就是為了賭氣,我不喜歡那個老師,我也不喜歡那間學校。」李校長本持著「沒有人不喜歡讀書」的信念,轉型到學校成為音樂課老師,退社從教,

老師的行為容易影響一個年輕人的生命,過早離開教育系統,不是好事。與其在他們離開學校後才做補救性工作,不如我早點進入學校做一些預防性工作。

進入校園成為老師 退社從教

機緣巧合下,李校長初進入校園只教授音樂,後來成為通識科老師,經過多年努力,成為校長。轉眼加入教育界已經22年,他曾到教育局負責訓育及輔導工作,支援學校及培訓老師協助學生成長。一直以來,他還是抱持初衷,只想身體力行幫助學生成長,更希望感染每一位老師,彼此激勵。

發掘學生的優勢 培養正確價值觀

我來到伍少梅中學成為一名校長,我立志成為一間幫助為有需要的學生的學校,讓他們得到教育機會。

伍少梅中學前身為工業中學,現為一間男校。成為伍少梅中學的校長,李校長曾詢問自己:

我能為這間學校帶來甚麼改變呢?我應如何告訴其他人,他們都是優秀的學生呢?

他深信,一間學校最重要並非校長,學生及老師才是重點,進校第一件事是發掘學生的優勢,令學生對自己更有自信。

致力發展STEM教育 助學生關心社會

李校長致力鼓勵學生發明創意,培養學生的同理心,關心社會。他認為STEM教育建基於3個基礎:讓世界變得更好、發明品從他人利益出發及以長者作為目標群眾,改善長者生活,幫助社區。

全球人口老化日趨嚴重,學生投身社會後接觸長者的機會更多,提早發掘長者們的需要及問題,我有信心學生們有這些經歷,他們不會輸給成績好的學生。

增設多項設施營造學習場景

▲ 李校長將學校每個樓層的牆製成每個科目的學習區域。(黃建輝攝)

李校長深信學校氣氛及場景能助學生建立文化,他到校後致力為學校增設咖啡室、健身房及生態貨櫃等,在每個樓層營造學習場景。走進藝術廊,李校長自豪地展示學生的作品,他珍惜每一幅作品,

所有事都是相輔相成,沒有一個年輕人不喜歡學習,但是不是每一個都喜歡用這個方法讀書呢?學習氛圍能更加學生對學習的興趣,他們的作品全都獨一無二,值得被尊重、被肯定。

向非華語學生學習 培養學生信心

伍少梅中學與其他學校不同,校內有約三成非華語學生,李校長致力帶非華語學生進入社區。李校長在疫情前習慣每天在學校門口迎接學生,向每位學生打招呼,握一握手,感受學生的情緒與體溫,「就像把脈一樣,了解學生的需要。」

為了解不同民族,他主動向巴基斯坦裔學生虛心學習烏都語,他表示,溝通先要學習對方的語言,他不恥下問,希望學生能成為自己的老師,「他們好驚訝,校長要人教嗎?也認為自己沒有資格教校長。」然而,每個學生皆有強項,李校長邀請學生成為自己的老師,從中建立感情,了解學生的需要,

男孩子不願意表達自己,我在學校建立不同的平台讓他們自由發揮,表達自己,學校的禮堂也是人人皆可上去發言,大家都有機會。

記者:梁節儀