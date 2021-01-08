【校長訪談】流連球場波樓執仔4年醒覺教育重要　社工轉職中學校長決不放棄任何學生

▲ 伍少梅中學校長李建文以前曾是外展社工，終日流連在球場波樓，幫助有需要的年輕人，後來明白教育的重要成為老師。

「每個人的未來都不一樣，未來應由年輕人創造，有夢就要追！」來到天主教慈幼會伍少梅中學，剛進門便看見不遠處有一間富有格調的陶瓷室及裝潢特別的咖啡館，似乎蘊藏著不少故事。校長李建文遞出特別的卡片，上面繪畫著他的人像圖案，這是出自於學生手筆的畫作。

▲ 李建文校長認為每個人的未來都不一樣，有夢想就要追。（黃建輝攝）

圖案旁邊寫着會祖Don Bosco名句「Education is a matter of the heart」，背面才是常規的學歷及資料。校長李建文習慣性地遞出有圖像的一面，他嚴肅地說：

我不重要，我的學生才重要。我想接過我卡片的人記住這間學校學生的特別，而不是校長。

▲ 他邀請中一學生繪畫自畫像卡片，欣賞學生的優勢。（黃建輝攝）

年輕時曾反叛踏上迷茫道路

李校長1994年畢業於城市大學社工系，畢業後第一份工作是外展社工。成為社工前，年輕的李校長曾走上一段反叛迷茫的道路。原本小學成績不俗的李建文中一升上一間Band1英文中學，面對全英文教學他努力學習、埋頭不斷查字典，可是他漸漸明瞭，自己的英文基礎並沒想像中好。害怕接受滿缸紅成績表，在中一第一個考試他膽生毛地作弊，

我好厲害啊！我打破哪間學校開校以來的紀錄，成為第一個作弊的中一生，也打破我個人的紀錄，第一次考全級尾三。

▲ 李校長成為老師前曾是外展社工，終日在外幫助有需要的青少年。（相片由受訪者提供）

難忘的教訓，讓他明白天外有天。受到老師鼓勵，他積極參加更多課餘活動，體會讀書、書本以外的樂趣，慢慢認識社工的工作，「當時我想如果我將來可以幫人就好。」於是，上大學便修讀社工系，那時他還刻意選擇青少年為服務對象。

外展社工在外執仔終醒覺

那時我每天在球場波樓機舖執仔。

成為外展社工4年，李建文聽過不少年輕人離開學校的原因，慢慢發現不少邊青都愛讀書，他說，「學生離開學校就是為了賭氣，我不喜歡那個老師，我也不喜歡那間學校。」李校長本持著「沒有人不喜歡讀書」的信念，轉型到學校成為音樂課老師，退社從教，

老師的行為容易影響一個年輕人的生命，過早離開教育系統，不是好事。與其在他們離開學校後才做補救性工作，不如我早點進入學校做一些預防性工作。

進入校園成為老師 退社從教

機緣巧合下，李校長初進入校園只教授音樂，後來成為通識科老師，經過多年努力，成為校長。轉眼加入教育界已經22年，他曾到教育局負責訓育及輔導工作，支援學校及培訓老師協助學生成長。一直以來，他還是抱持初衷，只想身體力行幫助學生成長，更希望感染每一位老師，彼此激勵。

發掘學生的優勢 培養正確價值觀

我來到伍少梅中學成為一名校長，我立志成為一間幫助為有需要的學生的學校，讓他們得到教育機會。

伍少梅中學前身為工業中學，現為一間男校。成為伍少梅中學的校長，李校長曾詢問自己：

我能為這間學校帶來甚麼改變呢？我應如何告訴其他人，他們都是優秀的學生呢？

他深信，一間學校最重要並非校長，學生及老師才是重點，進校第一件事是發掘學生的優勢，令學生對自己更有自信。

致力發展STEM教育 助學生關心社會

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李校長致力鼓勵學生發明創意，培養學生的同理心，關心社會。他認為STEM教育建基於3個基礎：讓世界變得更好、發明品從他人利益出發及以長者作為目標群眾，改善長者生活，幫助社區。

全球人口老化日趨嚴重，學生投身社會後接觸長者的機會更多，提早發掘長者們的需要及問題，我有信心學生們有這些經歷，他們不會輸給成績好的學生。

增設多項設施營造學習場景

▲ 李校長將學校每個樓層的牆製成每個科目的學習區域。（黃建輝攝）

李校長深信學校氣氛及場景能助學生建立文化，他到校後致力為學校增設咖啡室、健身房及生態貨櫃等，在每個樓層營造學習場景。走進藝術廊，李校長自豪地展示學生的作品，他珍惜每一幅作品，

所有事都是相輔相成，沒有一個年輕人不喜歡學習，但是不是每一個都喜歡用這個方法讀書呢？學習氛圍能更加學生對學習的興趣，他們的作品全都獨一無二，值得被尊重、被肯定。

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向非華語學生學習 培養學生信心

伍少梅中學與其他學校不同，校內有約三成非華語學生，李校長致力帶非華語學生進入社區。李校長在疫情前習慣每天在學校門口迎接學生，向每位學生打招呼，握一握手，感受學生的情緒與體溫，「就像把脈一樣，了解學生的需要。」

為了解不同民族，他主動向巴基斯坦裔學生虛心學習烏都語，他表示，溝通先要學習對方的語言，他不恥下問，希望學生能成為自己的老師，「他們好驚訝，校長要人教嗎？也認為自己沒有資格教校長。」然而，每個學生皆有強項，李校長邀請學生成為自己的老師，從中建立感情，了解學生的需要，

男孩子不願意表達自己，我在學校建立不同的平台讓他們自由發揮，表達自己，學校的禮堂也是人人皆可上去發言，大家都有機會。

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記者：梁節儀