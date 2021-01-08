【KO痛症】在家抗疫一年打機過度　日本「任天堂姆指病」患者急增【內附徵狀及紓緩方法】

▲ 疫情下日本「任天堂姆指病」患者急增

全球人居家抗疫一年，大家都減少外出、在家時間增加，不少人因而愛上打電子遊戲打發時間。有醫學專家發現，近一年的新生活習慣令被稱為「任天堂炎症」的電玩症候群個案急增，拇指過度劇烈運動而引發炎症。有本港中醫表示，因大拇指腱鞘炎而求診的個案愈來愈多，提醒港人要適當休息勿過度打機。

據日媒報導，近月日本患上「任天堂炎症」人士急增。「任天堂炎症」（Nintendonitis）乃美國醫學界引用「任天堂」名字來代表患上電玩症候群的人士，日本松本診療所院長松本浩彦表示，因任天堂在電子遊戲界別太有標誌性，故醫學界以其當作所有電玩的代名詞。近月更出現「任天堂姆指病」（Nintendo thumb），即因打機過度令拇指劇烈運動，引發炎症。

松本浩彦又提醒，除了關節炎症問題，有部分玩家因過分專注打機忍住不去廁所，令泌尿調節功能受到干擾，引發膀胱炎和尿頻等病症。

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港人大拇指腱鞘炎個案急增

註冊中醫師何顯毅過往曾表示，疫情以來有不少病人因大拇指疼痛僵緊求診。何顯毅指出，大拇指腱鞘炎是一種常見的都市痛症，主要涉及拇長屈肌及拇短屈肌，主要病因為長期鍵盤工作、按鍵遊戲、手持電話、使用針筒等好發於各大市民、辦公室人士、醫護人員、行政人員、推拿按摩從業員等。

自我檢查方法：

拇指根部肌肉隆起處，即魚際穴，見深部疼痛

拇指用力作伸直、屈曲、扣解等動作時出現疼痛

治療方法：推拿按摩

病人可自行按摩，針對魚際穴施行以下手法：

按壓：將另一拇指指尖或指腹放於痛點上，慢慢施力下按，壓到病人能承受的深度時，停留3～5秒，收力讓病人休息3～5秒，重覆幾次。

按揉：將另一拇指指腹放於痛點上，慢慢施力下按，並畫圈打轉，可跟按壓法同時施行。

彈撥：將另一拇指指尖放於痛點上，慢慢施力下按，指尖下壓時同時左右挪移尋找僵緊的肌肉，並以彈撥琴弦的方式挑彈肌肉。

按摩時須觸發拇長屈肌及拇短屈肌等受傷肌肉方有療效，施行手法時應按承受程度調整力度。

外敷

病人可選取熱毛巾、暖包、或各類溫熱保健器材針對魚際穴位置外敷，外敷雖然操作上最為容易，但效果未及上述其他方法，只可作一時緩解之用。

何顯毅又指，病人可向中醫尋求針灸，針灸是最直接而有效的止痛方法。

長時間使用手機亦中招

除了大拇指腱鞘炎，長時間使用手機和電腦的人都有很大機會患上媽媽手，影響日常生活。亞洲運動及體適能專業學院高級私人體適能教練陳穎妮（Rainie）傳授5招簡易伸展運動，強化手部肌肉，改善痛症。

第一組：手腕伸展

首先將左手置於膊頭的高度，手指向天，然後將手掌向前推，右手放在左手手指的位置，向自己方向拉。感覺到伸展時，維持15秒。然後慢慢將手指指向地下，右手放在左手手指位置，向自己方向拉，感覺到伸展時，保維持15秒，然後回到原本的位置。換右手重複以上動作。

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第二組：伸展大拇指附近肌肉

第二組是伸展手腕肌肉及主要是伸展大拇指附近的肌肉。首先將手臂舉高至膊頭的高度，然後將手指向前伸直，手掌打開，慢慢將大拇指放入手掌中間的位置，再用另外四隻手指包實。

然後手腕慢慢向地下的方向伸展，當感覺到大拇指有伸展，則維持15秒，然後慢慢回復到原本的位置。換另一隻手重複以上動作。

第三組：前臂肌肉強化

第三組動作會強化手臂肌肉。首先左手手臂舉高至膊頭的高度，手心朝天並握住手綿球，右手在手肘的位置抓住關節作承托之用。這套動作最主要是利用前臂活動，此舉可減輕前臂的疲累，

然後慢慢將手腕拉向自己的方向，維持10秒，然後慢慢放鬆，然後反手，手掌向地下，慢慢將手腕拉向自己的方向，維持10秒，然後慢慢放鬆，回到原來位置。換右手重複以上動作。

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第四組：手指肌肉訓練

第四組動作會用到橡筋去訓練手指肌肉。首先將橡根套在五指上，手指慢慢向外打開，再慢慢收回來，重複10次。

第五組：手握力訓練

第五組動作是手握力訓練。首先將手綿球放在手心位置，用力慢慢將物件握實，然後慢慢鬆開，重覆10次。這套動作最主要會用到手指及手腕的握力去完成動作。

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責任編輯：羅嘉欣