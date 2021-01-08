【直播爭議】疑迫智障女子脫衣開Live　韓直播主涉性罪行被捕永久停播

▲ 南韓一名男直播主疑迫智障女子脫衣開Live。

近年網絡直播興起，直播主為了引人注意及賺錢出盡奇招。近日南韓一名男直播主帶同智障女子到汽車旅館，疑迫對方脫衣直播，期間不但談及性話題，智障女子亦在鏡頭前裸露部分身體。雖然女子一度表示拒絕直播，但男直播主堅持繼續進行。男直播主涉嫌對智障人士進行性罪行，被警方拘捕，其直播頻道亦遭永久停播。

智障女智力如6歲小孩

綜合南韓傳媒報道，AfreecaTV的男直播主BJ Ddaeng Cho（音譯），早前帶一名女性A小姐到汽車旅館一起開直播，並以「汽車旅館」、「脫衣直播」、「火辣的晚上」等關鍵詞作為直播的標題。在直播中，二人傾談內容圍繞性話題，期間A小姐部分身體裸露於鏡頭前。

有網民踢爆A小姐是智障人士，智力障礙達到三級，質疑BJ Ddaeng Cho強迫智力如同約6歲的女子「賣淫」，令事件進一步擴大。不少網民批評他利用智障人士賺錢，行為極為不道德，而且沒有將直播所得的收益與A小姐對分。網民群起要求他刪除影片，並就事件作出合理解釋。

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堅稱獲女友同意直播

BJ Ddaeng Cho事後表示，他得到A小姐的同意才進行直播，更揚言很喜歡A小姐，聲稱對方是他的女朋友。他強調，如果A小姐不願意的話，他絕不會強迫對方。至於以「火辣的晚上」等關鍵詞作為直播標題，他解釋因觀眾追求刺激，才選擇這類留有想像空間的詞語，卻沒想到事情愈鬧愈大。

當地警方已於本周三（6日）將涉犯性罪行的BJ Ddaeng Cho拘捕，並正進行調查。而AfreecaTV亦以「違反道德風氣」為由，稱損害社會秩序、在道德上做出不允許的行為，於本周四（7日）起永久停播BJ Ddaeng Cho的直播頻道。

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責任編輯：王明芳