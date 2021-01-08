【育兒心得】鼓勵孩子做家務建立責任心　故事媽媽：2至3歲是培養習慣黃金期

▲ 故事媽媽Auntie Van Van認為，家長要放手讓孩子嘗試各種家事，慢慢便會發現孩子會一點一點地成長，建立到責心之餘，也具自信。

2020年全港學生大部分時間都要留家上課，令到不少媽媽增添負擔，與孩子的關係亦如困獸鬥。故事媽媽Auntie Van Van（Vanessa）笑言新的一年總要向前望，更要相信孩子，因第一個幫助孩子培養責任感的地方，正是自己的家。家長要放手讓孩子嘗試各種家事，慢慢便會發現孩子會一點一點地成長，建立到責心之餘，也具自信。

Auntie Van Van本身從事社工多年，是一位應用行為分析老師，專門教導患自閉症兒童，直至10多年前兒子出世，才作全職媽媽，但亦常兼職工作。她說以前教導自閉孩子時，常要自製教材，但因繪畫能力不高，所以會用剪貼的方法。「這就發展了我對製作繪本的興趣，加上在照顧兒子時常會和他說故事，一起到圖書館借書，發覺很多繪本也是來自外國，當中的情節及畫面，小朋友較難有共鳴，於是又激發我把一些較本土、生活化的事物作為繪本故事藍本。在得到丈夫的鼓勵下，大約5年前開始踏上童書創作之路。」

▲ 故事媽媽Auntie Van Van得到丈夫的鼓勵，在湊仔之餘，也創作手工繪本。（被訪者提供）

教育能改變未來

她創作的繪本，大部分都在想好故事、擬好大綱後，就動手剪貼，並會加入很多有趣的表達方法，例如可以揭開、拉出、伸延等，很具立體感。她相信教育能改變未來，希望孩子們成為一個愛幻想、有夢想、會關心、知感激和懂體諒的人，長大後也不失這顆「溫暖的心」。

她最近推出的這本《我會！我會！成為家事好幫手》，便是希望藉着日常生活，教家長如何使孩子成為一個具有責任心的人。「我和丈夫在兒子出生前已有共識，我會當全職媽媽，所以沒有想過請家傭，家務都是我們共同分擔。我總會偷時間來做自己喜歡的事，很享受和兒子的相處時光。」

她過往伴隨着不少家庭的孩子長大，關顧他們的語言發展、社交自理能力、行為或情緒等問題。到她成為媽媽後，也把這些寶貴的經驗應用到兒子身上。

▲ Sean也會幫忙照顧小動物。（被訪者提供）

在家培養責任心

「當我成為媽媽後，常自問希望兒子將來要成為一個怎樣的人？我不期然會想最重要的特質是責任心，但怎樣才能培養責任心呢？該甚麼時候開始培養？」多年來的工作經驗告訴她：教育應從小開始。而第一個能幫助孩子培養責任感的地方，就是自己的家。家長可以根據孩子的年齡及能力，給他們安排適切的責任。所謂「責任」，並非單純指被別人安排的「工作」，而是一種「真正發自內心的責任感」。

尤其是兩至三歲的孩子，不但精力過人，也充滿好奇心，他們會願意嘗試在各項事情上當小幫手，即使孩子年紀小，也具備一定的能力，而家長需要做的就是要讓孩子的「幫忙」成為習慣，那麼責任心就能自然而然地在孩子的心中萌芽植根。

從幼兒時期培養

黃金歲數的確是2至3歲，心理學派都認為4歲後的孩子開始有自己主見。因此，我從兒子Sean幼時，便會分配一些家務給他負責，而他亦會爽快地跟着做，例如收拾玩具、整理衣物、飯前預備等等。我會教他切番茄，當然會用一些安全的刀具，要求他把番茄切粒，先示範動作給他看，要他依着做。又會叫他幫忙配對襪子等等，這些都是幼兒能做到的事。

她明白現今許多家庭都有傭人，家務又豈會讓小主人做呢？「這就要看家長對待家傭的態度了，其實只要有心，也不是不可為的。家長可以和孩子們說，家傭姐姐只是暫時幫助，家務是屬於我們的，我們要學懂如何做，也可以主動幫忙姐姐。」

當然，她體諒到現代家長工作辛勞沒時間，只是心裏也要常反問自己：想孩子成為一個怎樣的人？父母以身作則，身體力行，才是教導孩子的不二之法。

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由照顧自己開始

Auntie Van Van在書中也不是一來便要家長教孩子做家務，反而由照顧自己開始。正是眼看大部分孩子因有家傭照料，失去應有的自理能力。

所以要教孩子「原來懂得照顧自己，就是幫忙！」

她提到孩子約歲半左右，便可以嘗試學習早上和睡前自己刷牙，或試自己拉拉鏈、洗臉等。「現在疫情下，更加可以教他們如何洗手，至於洗澡，大約可在4歲，在家長的陪伴下，也可嘗試自己洗頭。」

學懂如何自理後，按部就班便可以讓孩子協助家務，例如飯前飯後整理、吸麈、清潔地面，再來便是照顧家人或寵物。

最後，她分享在兒子約3歲時，有一次她感到有點不舒服，於是她和兒子說，媽媽病了，想睡一會，在計時器未響時，要自己在旁邊玩，待計時器響後，媽媽便會休息完畢。

雖然不是一次便成功，但經過幾次的訓練，兒子的耐性也增加了，這種教導和信任是雙向的，良好的親子關係亦是這樣不經不覺間累積而來。

記者：郭秀芳