【講錢傷感情】拍拖3個月首次到女友家過夜　男網民被索$554水電費：甚麼都沒做

▲ 拍拖3個月，男網民首次到女友家過夜，竟被索$554水電費。

男女拍拖太斤斤計較，隨時會影響情侶之間的關係。台灣一名男網民在網上發文報怨，指與女友拍拖3個月後，終於有機會到對方家中過夜，沒想到翌日醒來，對方竟向事主索取2000元「水電費」（新台幣，約港幣554元），更列出一份「價目表」，包括做飯、看電影、「純睡覺」等收費，令事主大感無奈。

該名男網民將經歷投稿至Facebook專頁「靠北女友my girl」，指與女友本來是同事關係，至今已交往3個月，二人在交往初期很認真，打算長遠發展下去，但由於公司不允許辦公室戀情，於是二人一直「裝著很矜持」。

事主又發現女友有很多名牌手袋，曾開玩笑問對方「是不是富二代來體驗民間疾苦」，對方否認並解釋是別人送的。而交往期間，事主做好男友本份，每次外出後都會送對方回家，但一直沒有機會到她家中。

這段期間她一直守身如玉，我想去她家坐坐都不行，每次都是送到離她家很遠的紅綠燈路口。

直到最近，事主終於到女友家過夜，「也沒幹什麼 什麼都沒幹，就在她家睡了一個晚上」，惟翌日醒來後，對方竟向自己索取水電費，連同房費一晚竟要 2000元（約554港元）。

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事主其後追問對方，女友理所當然地回應「對前任都這樣啊」，並列出其它「項目」的收費，包括煮飯500元（約138港元）、看電影1500元（約415港元）、打遊戲機1500元（約415港元）、和「純睡覺」5000元（約1384港元）等，若然是「不純的睡覺」則收費另計，令事主愕然：「我不是你男朋友嗎？」

帖文引起熱議，不少網民認為女方的做法「小家」，笑言「難怪很多名牌包 」、「這是租一日女友嗎，什麼都要算」、「這是鐘點情人哈哈哈哈，時間到囉.....要續買另外加價」、「突然理解為什麼我單身了，原來是因為都不收錢呀」。

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責任編輯：羅嘉欣