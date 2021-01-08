【高糖飲食】日飲一杯奶茶致昏迷小便失禁　22歲女子送院搶救抽出乳白色血險喪命

▲ 22歲女子每天喝一杯奶茶，有天突然昏迷，送院搶救後抽出乳白色血。

經常喝高糖飲品不僅影響健康，甚至可能危及性命！湖南省長沙市一名22歲女教師很愛喝奶茶，每天至少喝一杯。近日授課期間，她突然感到腹部隱隱作痛，以為胃部不適而自行服藥。不料她當日突然陷入昏迷，並出現小便失禁情況，被送院搶救，最終雖死裡逃生，但她須終生注射胰島素。

綜合內地媒體報道，該名女教師小喬（化名）因腹痛自行服用腸胃藥，惟服藥後情況反趨嚴重。當日中午休息時段，她被同事發現躺在床上，昏迷不醒，甚至出現小便失禁等情況，被送往長沙市第四醫院急診急救中心搶救。

送院時，該女子血壓僅為95/37mmHg，雙側瞳孔圓直徑約為5毫米，需立即抽血檢查。其後，患者被抽出乳白色血液，此情況在年輕人中較罕見，結果顯示為「代謝性酸中毒」，並因血糖過高而測不出具體數值，初步診斷為「糖尿病酮症酸中毒」。

【同場加映】常吃高糖食物 易增患胰臟癌風險

▼ 點擊圖片放大 +3 +2

由於此為糖尿病的一種急性併發症，有機會存在感染、腎功能衰竭、急性肝損害等風險，因危及生命，須立即搶救，並轉往深切治療部。急診內科醫生立即為她安排吸氧、降糖、糾酸、血液透析等。治療一星期後，患者病情穩定，亦漸漸恢復意識，於1月4日出院。雖已無性命危險，但她須終生注射胰島素。患者得知自己因喝奶茶過量，因而導致血糖水平過高時，亦相當後悔。

糖尿病病徵

據本港衞生防護中心的資料，糖尿病是本港主要的慢性疾病，也是導致死亡的重要原因。糖尿病在本港最常見的致命疾病中居第十位，正常人空肚時，正常血糖值是 4-7mmoI/L，餐後二小時的血糖值則是8-10mmoI/L。

糖尿病患者一般並無明顯徵狀，此病可在檢查身體時透過量度血糖水平而診斷出來。患者隨著病情發展會出現各種徵狀或併發症，當中可能出現的症狀包括：口渴、尿量增多、食量增加、體重減輕、身體疲倦、傷口經久不癒和出現感染， 病情不受控制時更會出現嚴重脫水和昏迷等情況。 糖尿病會增加患腦血管病、心臟病、足部壞疽、視網膜病、腎病及神經系統疾病的機會。

【同場加映】糖尿病患者容易口乾及疲倦 營養師拆解吃高糖食物增患糖尿病風險謬誤

TOPfit 推出食物資料庫，搜羅本地多間餐廳及逾千款食物營養標籤，令您食得有營又健康，立即查看：bit.ly/2UJP4dx

訂閱TOPick Telegram，集合最新優惠及送禮情報：bit.ly/3bebLM2

責任編輯：羅嘉欣