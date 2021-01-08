【全球首現】子宮頸癌癌細胞經母體轉移 23個月及6歲男童染肺癌

▲ 最近日本國立癌症研究中心一項研究指出，罹患子宮頸癌的母親在生產時，會將癌細胞轉移到嬰兒身上。

子宮頸癌在本港女性致命癌症中排第8位，而最近日本國立癌症研究中心一項研究指出，罹患子宮頸癌的母親在生產時，會將癌細胞轉移到嬰兒身上，屬全球首度發現這類案例。

據「The Japan Times」報道，研究團隊在7日公布，若孕婦罹患子宮頸癌，嬰兒在生產過程時經過產道會吸入含癌細胞的羊水，有致癌風險。

研究團隊在兩組母子身上發現癌細胞轉移現象。兩名患有子宮頸癌的女性誕下兒子後，男童們分別在23個月大及6歲時被診斷出肺癌。

由於兒童罹患肺癌屬非常罕見，而這兩名男童的肺癌癌細胞，亦被發現與母親的子宮頸癌癌細胞為同一種病毒基因排列，故團隊認為是母親的癌細胞轉移至兒子上。

報道指，這是全球首次發現的案例，研究成果已在《新英格蘭醫學期刊》 （New England Journal of Medicine）上公布。

▼ 點擊圖片放大 +3 +2

兩名患癌男童中，其中一人使用癌症治療藥「保疾伏」（OPDIVO）後，癌細胞已消失。由於OPDIVO 可加強免疫細胞攻擊癌細胞，而男童的癌細胞又是從母體上轉移過來，較易被男童的免疫系統視為異物，故此用藥效果相當顯著。

至於另一男童進行手術切除癌細胞，目前二人都未發現癌細胞復發或轉移跡象。

團隊呼籲，女性應預防子宮頸癌，呼籲接種 HPV 疫苗。而假若孕婦產前發現患上子宮頸癌，可利用剖腹生產方式，避免癌細胞轉移。

同場加映：食油含環氧丙醇可致癌 推介10款較少有害物較安全食油

食油是不可缺少的煮食用品，不過消委會早前抽查市面60款食油，發現大部份均含有塑化劑、基因致癌物環氧丙醇，或是游離氯丙二醇(3-MCPD)，沒有一款是不含有害物質。TOPick綜合消委會檢測報告，歸納出10款較安全的食油，讓大家吃得較安心。

TOPfit 推出食物資料庫，搜羅本地多間餐廳及逾千款食物營養標籤，令您食得有營又健康 立即查看：bit.ly/2UJP4dx

訂閱Telegram最新🍴✈️🎁優惠及送禮情報：bit.ly/3bebLM2

責任編輯：羅嘉欣