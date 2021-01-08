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民主黨胡志偉保釋期間仍藏BNO 今被撤銷保釋需還押

社會 12:35 2021/01/08

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裁判官今天聽過控辯雙陳詞後，撤銷胡的保釋，胡須還押至2月8日再訊，辯方另申請於1月15日作保釋覆核；胡另涉1宗區院案件，將於2月5日被帶上庭。（資料圖片）

前民主黨主席胡志偉早前被控煽惑他人參與去年7.1遊行，及後獲法庭保釋候訊，其間須交出旅遊證件，惟日前胡涉違《港區國安法》被捕時，被警方發現他仍藏有BNO，警方昨（7日）遂向法庭申請撤銷胡的保釋。胡今（8日）被押往西九龍裁判法院再訊，裁決官聽過控辯雙方陳詞後，決定撤銷胡的保釋，胡須還押至2月8日再訊。

涉案被告胡志偉（58歲），早前被控1項煽惑他人明知而參與未經批准集結，1項舉行或組織一個未經批准集結，以及1項明知而參與未經批准集結罪；他早前提堂後獲法庭保釋，其間不准離港及須交出旅遊證件。

胡昨被帶到法庭提訊，控方申請撤銷他的保釋，案件押後至今早處理。裁判官今天聽過控辯雙陳詞後，撤銷胡的保釋，胡須還押至2月8日再訊，辯方另申請於1月15日作保釋覆核；胡另涉1宗區院案件，將於2月5日被帶上庭。

控罪指，胡於2020年6月30日在中環終審法院外，非法煽惑其他身分不詳的人明知而參與1個公眾遊行，而該遊行屬未經批准集結；及於2020年7月1日，在灣仔軒尼斯道及杜老誌道一帶組織，及參與1個未經批准集結的公眾遊行。

同案被告包括陳皓桓（24歲）、曾健成（64歲）、徐子見（53歲）、陳榮泰（56歲）、朱凱迪（43歲）、梁國雄（64歲）及鄧世禮（58歲）。

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記者：王仁昌

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