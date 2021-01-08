【俏郎君】周家怡+黃德斌合演MV激情場面　張敬軒全程監場被讚暖男

▲ 周家怡黃德斌演苦龕情侶。

張敬軒昨日推出收錄17首歌的超級大碟《The Brightest Darkness》，而全新廣東歌曲《俏郎君》MV亦同日上架，MV不惜功本以電影模式製作，找來周家怡及黃德斌擔任男女主角，拍出一段是否經歷過生死，便可終身到老的愛情。

雖然軒仔未有於MV出現，但拍攝MV的兩日中，他全程在場，親自監督每一場戲，由情感演繹、到鏡頭表達都參與其中，務求將這份令人痛惜的愛精準展現。

故事由一場車禍開始，男主角黃德斌命懸一線，最後保了性命，但手腳重創，嚴重影響生活和當攝影師的生計。

太太周家怡不離不棄，努力陪他捱過難關，深信愛可跨過所有缺憾。但當黃德斌為她想再一起駕駛暢遊時，烙印一觸即發，誤以為更鞏固的感情，最後一碰即碎。

▲ 二人有親熱戲。

MV中，家怡跟德斌有一場激烈床戲，家怡半裸上陣，露出白滑玉背，連她都說好激：「不是熒幕初吻，亦非首次拍床戲，不過就第一次激烈床戲，剪出來不算好激烈，其實拍攝當日都幾激。」

由於黃德斌經常合作，二人十分熟落，認為拍攝親熱戲最重要互相信任，「因為大家已經好熟，好相信對方，可以好放心。」不過家怡開始排戲時，卻忍不到笑。

▲ 《俏郎君》是悲情歌曲。

不過尷尬同時，家怡表示其實這幕親熱戲令她十分感動，「感動來自當一對情侶關係有隔膜時，可能只一個moment女方可以真正感受大家連繫的愛，拍攝時有這種感覺。」

問到難忘場面，德斌表示：「MV有此budget去製作已經好難忘，看得出很用心。」

首次跟軒仔合作，家怡大讚軒仔貼心暖男，「雖然軒仔沒有演出，但拍攝兩日其實都在場，對角色心路歷程好了解，給到有用的建議，令事情更豐富。至於照顧團隊方面，更加無微不至，對所有人take care，好開心跟他合作。」