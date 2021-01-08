【美魔女媽媽】53歲單親媽擁凍齡火辣身材　一個原因悔婚細29歲小鮮肉男友

▲ 53歲韓國牙醫李秀珍曾跟比自己細29歲的男友談婚論嫁。

韓國美魔女牙醫李秀珍以韓國年紀計算現年53歲，她很注重樣貌身材，不輸女星，是單親媽的她育有20歲女兒，不時上載兩母女相，似姐妹多於母女。不缺追者求的李秀珍，近日拍片透露曾跟一名男友到談婚論嫁的地步，可是因為他謊報年齡，原來當時只有23歲，無法接受跟女兒差不多年紀而悔婚。

▲ 李秀珍是牙科醫院院長。（IG圖片）

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與小29歲男友談婚論嫁

出生於1969年的李秀珍是單身貴族，是牙科醫院院長，並擁有一副不老面孔，身材亦健美火辣，不缺追求者。近日她在擁有近14萬粉絲的YouTube頻道分享影片，標題寫著「與小29歲男友結婚」，大方在鏡頭前談及感情生活，透露不久前的聖誕節是大約30年來第一次自己過，面對首度沒人陪的聖誕節，感覺有點奇怪。

▲ 李秀珍是單親媽，育有一名20歲女兒（左）。（IG圖片）

從不缺男伴的李秀珍，之前男友有年上男及年下男，年紀無阻談戀愛。當中甚至有一位細自己29歲的男友，可是李秀珍她當時不知道對方的真實年齡，並非故意找小鮮肉男友，兩人曾一度論及婚嫁，及後分手原因，她發現對方謊報年紀，原來只有23歲，大約只跟她女兒差4歲左右，無法接受。

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與20歲女兒猶如姐妹

女兒今年20歲，樣貌標致，遺傳媽媽的優良基因，兩母女站在一起，令人誤會以為是姐妹。媽媽在IG有分享母女照，表示女兒來探望她，盡量放下工作跟孩子聊天，很愛錫寶貝女。

▲ 李秀珍穿著打扮年輕。（IG圖片）

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母女曾一起上綜藝節目，女兒在節目上抱怨媽媽太沉迷自拍，愛上網和網友互動，愈來愈少放心思在她身上。媽媽無奈表示，因為女兒上了中學後，就不再與媽媽談心，無聊又寂寞的她，才會轉往社交網站PO相、分享生活。

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責任編輯：王明芳