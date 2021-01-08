【截肢鬥士】11歲遇車禍截肢聽力剩一成 截肢鬥士成港運動員再做漫畫家

▲ 戴劍平創出一項又一項奇迹。

每個聖誕新年，都是交換及接收禮物的日子。通常，收最多的是日曆。今年，突出的設計獎，我肥碌頒俾中文大學的「外交大臣」張宏艷，佢送的一款，美不勝收。實用禮物方面，當然最好是紅酒啦！

講必需品，人盡皆知，如今無口罩就出唔到街。於是，口罩變成最普及禮物。小弟收到不少，七彩繽紛，有排戴矣。

眾多禮物中，我喜愛又最獨特，為來自「路向四肢傷殘人士協會」領導人李鸝送來的度身訂造鎖匙扣。我一見，已愛不釋手，立時隨身攜帶，因這屬百分百個人的禮物。

「路向四肢」會友全部雖有不同程度的肢體傷殘，但只要你接觸過佢哋，就發覺，位位活躍又具個人天份，且生活態度積極，實為最佳宣傳大使。宣傳乜？宣傳--我雖傷殘，但不僅正常，更是天生我材！

鎖匙扣設計者，正是人辦！本名戴劍平，綽號「小平」，並非天生傷殘，而是十一歲時遇上嚴重車禍，右邊盆骨以下必須截肢。過程中，打下大量抗生素，令聽覺系統幾乎盡毁，聽力僅剩一成，要植入人工耳蝸。

如此大打擊，有無摧毁「小平」意志？無！反之，在朋友一個又一個鼓勵下，創出一項又一項奇迹。由唔識游水變成香港亞運代表；唔識划艇，努力下，又變香港代表；未能行路，竟成馬拉松選手！問你服唔服。

更勁，做埋漫畫家，作品在FB「戥小平高興」展示。

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全文刊於《經濟日報》，原題為「天生我材必有用」