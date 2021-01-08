【外賣優惠】Red Lobster即日起至1月31日外賣75折　招牌龍蝦菜$73.5起+無敵海鮮大餐$246

▲ Red Lobster由即日起至1月31日期間，推出外賣75折優惠。（餐廳提供）

踏入2021新一年，Red Lobster由即日起至1月31日期間，會推出外賣75折優惠。只需於Red Lobster自家外賣平台，落單滿$300，無論是外賣速遞或自取，均可以優惠碼「REDLOBSTER」享用全張訂單75折優惠。

午餐或晚餐的方便之選，首推令人胃口大開的大蝦意粉配龍蝦醬（折後$81）或是香脆松露芝士焗蘑菇手工薄餅（折後$73.5）。

如想品嘗豐富西餐，則可選以西式煮法烹調的原隻新鮮龍蝦、蘑菇忌廉焗活龍蝦、意式辣味活龍蝦及葡式莫奈芝士醬炒龍蝦（折後每磅$336），各有風味。

▲ 無敵海鮮大餐，75折後$246。（餐廳提供）

全部活龍蝦均是於店內龍蝦缸中即取即製，生猛新鮮。或可選營養豐富的龍蝦丼飯（折後$126）或紅龍蝦招牌沙律（折後$81），超值抵食。

店家另設抵食無敵海鮮大餐（折後$246），食客可一次過品嘗肉嫩鮮甜的北美龍蝦尾、招牌蒜蓉蝦及酥脆炸蝦等，以及有分量十足的大蝦三重滋味拼盤（折後$148.5）及鱈魚海鮮宴（HK$118.5），最適合與親朋好友開心share。

Red Lobster

地址：銅鑼灣 Fashion Walk 加寧街 8 號地下

電話：2261 2996

同場加映：想開心Share大餐，當然不少得派對食譜！即睇【下一頁】

記者︰黃依情