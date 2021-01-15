【收納百寶】新年大掃除斷捨離家中雜物　無印良品分享執屋貼士【附收納及清潔用品優惠】

▲ 無印良品分享執屋貼士。

就快農曆新年，家中的雜物又是時間清理！只保留必要的物件並妥善分類收納，有助騰出更多空間供日常活動及方便清潔，令生活更舒適。無印良品推出了不同的收納工具，按室內間隔及用途所需自由組合使用，幫助大家執拾家居，並推介了幾個收納小貼士。

1. 預留假期

預留假期，讓自己有充足時間進行收納。

2. 確認需要整理的位置

選擇需要整理的位置，例如衣櫃、書檯、書櫃等。將該位置的物件全部取出，以掌握現存物件。

先選擇一個較小規模的位置開始進行收納，會較容易達成目標，從而獲得滿足感，更有動力整理家中其他角落。

3. 逐一審視及篩選物件

「保留」與「丟棄」的數量並沒有固定答案，要分辨值得保留的物件，可將目標位置的物件全部取出並鋪在地上，逐一拿起物件，以5秒之內的時間考慮其用處。

將幾乎不會再用的放左邊，會繼續使用的放右邊，全部完成後便能篩選出非必要的物件，將其轉贈他人或丟棄。

4. 妥善整理保留下來的物件

將物件分類，按「使用頻密度」或「使用目的」等原則擺放。可善用統一尺寸和形狀的收納用品劃分空間，令物件種類及數量一目了然，收納更具系統性。

整理物件時，建議以「讓物件易於取用」作原則，並避免使用物件填滿所有剩餘空間。

5. 培養收納習慣

於日常生活中遵守「用畢後放回原位」和「先丟棄現有物件才購入新物件」的原則，減少積存物件，並定期審視及改善現有的收納方式。

另亦可將收納空間的使用度維持在80%，即使短期內增添物件，也可暫存在餘下空間而不影響原有的收納規劃，同時應盡快重新整理該位置的物件，再次清空20%的空間，令收納成為日常習慣。

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解決家居4大收納問題

早前考獲整理收納專業導師資格的生活設計師中村信子老師，針對香港住宅情況曾講解收納法則，並且由無印良品的專業家具配置顧問黃庭輝（Ricky）示範解決家居4大收納問題。

中村老師表示由於香港家居面積較細，就更加需要透過選用不同尺寸的收納用品整埋物品，活用家中每一吋空間。

點擊大圖即睇不同收納方法：

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中村老師分享了一些收納貼士：

1. 比起把眼前的雜物隨意塞入儲物空間，更著重能否方便地找到、取出物品，以及妥善地放回原位，令生活更加舒適、便捷。

2. 物品是要被使用才有其意義，如果自己不常使用，不如考慮轉贈予適合的人，讓他們活用物品，重拾意義。

3. 完成收納後保持各類物品數量平衡，以免令家中的物品過多，難以長期維持整潔的收納。

同場加映：執屋後，屋企變得乾淨整齊，便可有心情煮大餐，簡易西餐食譜即睇【下一頁】

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責任編輯：王芷瑩