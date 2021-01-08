政府今推出大灣區青年就業計劃　即日起接受企業登記職位空缺

▲ 政府今推出大灣區青年就業計劃。（政府提供）

政府今日（8日）公布推出「大灣區青年就業計劃」，邀請有興趣的企業申請參加計劃，提供職位空缺予青年人。計劃共提供2,000個名額，當中約700個專為創科職位而設。政府會按每名獲聘畢業生向企業發放每月10,000港元的津貼，為期最長18個月。

根據計劃，任何在香港及大灣區內地城市均有業務的企業都可申請參與，提供職位空缺。參加企業須在香港按照香港法例聘請合資格畢業生，並派駐他們在大灣區內地城市工作及接受在職培訓。

欲申請計劃下的職位的青年人必須為香港居民，可合法在港受僱工作，並持有在2019至2021年由香港或香港以外的院校頒授的學士或以上學位。

他們在計劃下受聘可獲得不低於18,000港元的月薪。如有關職位與創科相關，則合資格的畢業生除須符合前述的條件外，亦必須持有與科學、科技、工程或數學學科相關的學位。他們在受聘後須分別在香港及大灣區內地城市各工作6至12個月。

政府發言人表示，以香港的經濟和市場規模，青年人的失業率可能會維持雙位數字一段時間。另一方面，有7,000萬人口的大灣區有十分巨大的發展潛力，能為香港青年人提供事業發展機會。有關計劃已得到廣東省及深圳市政府的大力支持，期望青年人能放眼國家，把握大灣區在學習、就業、生活方面的種種機遇，開拓更廣闊的空間實現夢想。

勞工處聯同創新及科技局已就計劃成立秘書處，負責處理企業申請和發放津貼。有興趣參與的企業可透過計劃的專屬網站，了解詳情及登記。計劃下的職位空缺經過勞工處和創新及科技局處理和審批後，會上載至該網站供有意申請的合資格畢業生瀏覽。

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責任編輯：陳子謙