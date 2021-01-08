【伕名偉人】梁釗峰甘願做兵默默為愛情付出　歷情傷跌入低谷：我難以放下

▲ 梁釗峰去年經歷心情的低谷。（攝影：黃建輝）

C AllStar成員梁釗峰去年無論工作或生活，遇上不少阻滯。首先受疫情拖累，原定上月舉行音樂會，臨開騷一刻才無奈取消，另外，釗峰去年剛結束一段感情，分手後一度走不出情傷，好不容易才跨出陰霾。

過去一年，釗峰跟不少人一樣經歷心情跌宕的日子，惟他慶幸可以把情感抒發在創作中，其中自己填詞的《28天》就是心情的記錄。

「每個人都有經歷不開心的時候，或者在其他人眼中是好小事，但對當事人卻如全宇宙般的大事，我都認同人可以沉澱在自己的悲傷中，但要有個限期，在歌曲中當作是28日，好讓自己清空內心煩擾，過後可能有一番體會。」他坦言。

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▲ 釗峰去年取消實體騷，但很感激曾真金白銀買票的觀眾。(攝影:黃建輝)

釗峰：我不是瀟脫的人

釗峰明言創作的事件可以是虛構，但情感一定是真實的。他也曾經歷過頹喪期，自言很理理心情低谷的感受。「去年已常經歷起起伏伏，譬如偶像高比拜仁離世已震撼；全世界的氣氛又令人很無力感，很多事情想做做不到。另外，自己也有感情問題，感到如地球一直在轉，只有自己原地踏步，便會感到落差。」

去年釗峰被指跟拍拖4年女友分手，他亦表示回復單身。為新碟而寫的情歌，或許反映他的失戀心情。

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釗峰形容自己是個難以放下的人。「感情上我一點也不瀟脫，否則不會寫得出《偉人》、《伕名》，在愛情中不斷付出，一直挑戰底線，拼命想做一段關係中的偉人，去到最後才迫不得己要放手。」

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行山抒發心情

他指這些作品或能得一眾「兵哥」的共鳴，對釗峰來說也是自療。「這種愛情狀態或很吸引人，我也藉此去學習如何放下，也可透過對情感的回憶和執著，幫助自己去創作。」

▲ 對佛家思想有興趣的他，創作《萬惡不赦》講人的一念善惡。（攝影：黃建輝）

由低谷重新出發，釗峰在失落時以行山調節身心。「一來可以避下世，其次也發現香港好靚，看看天空，感到世界好大，自己只是好渺小，再在地球生病了，或是是提醒大家要重整身心，再度開始。」

他體會行山如做人，往往都是歷過崎嶇才見到平坦，路始終仍在。

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記者：區家歷