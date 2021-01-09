【冬天保暖】抵禦寒冬持續暖身 中醫推介平靚正家常保暖食物【附做法】
冬天天氣寒冷，除了穿著禦寒衣物，也要懂得選擇有助保暖的食物。TOPick為此請教註冊中醫師陳俊傑，他分享了7款平靚正、有助暖身的食物及茶飲，過一個「暖笠笠」的冬天。
1. 核桃糊
功效：核桃可補血養氣、補腎固精、溫肺潤腸。
2. 香芧茶
功效：香芧可溫胃、袪風寒、止頭痛。
做法：準備1條新鮮香芧，切開後加水煲2至3分鐘。若按此份量，一周可喝一兩次，適合任何體質。
3. 栗子飯
功效：栗子可補肝腎偏溫。
做法：栗子去皮備用，在煮飯最後15至30分鐘加入電飯煲即可。
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4. 蕃薯糖水
功效：蕃薯可補中溫胃。
做法：把蕃薯切成細塊，加入適量糖，煲45鐘鐘至1小時即可。易胃脹人士不宜多吃。
5. 南瓜蕃薯粥
功效：南瓜可滋脾胃陰，雖易滯胃，但可溫身。
做法：先把南瓜、蕃薯切成細塊，蒸半小時備用。 接著準備1/4杯米，水滾後倒入米，煲15分鐘。最後，加入已蒸好的南瓜、蕃薯，再煲10分鐘。
6.薑黃炒飯
功效：薑黃可溫通經絡，可溫胃、止痛
做法：在炒飯時加入極少量薑黃（1大碗飯約加0.5克薑黃）
7. 含有肉桂的食物或飲品，例如肉桂卷
功效：肉桂辛溫，有溫中散寒、溫腎功效。吃少量就很易上火，但天氣寒冷時可小量食用。
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記者：黃泳欣