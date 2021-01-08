【逝去感情】與黃宗澤拍《我的野蠻奶奶》戲假情真　胡杏兒罕談舊事：很大的缺口

▲ 胡杏兒於內地節目《送一百位女孩回家》罕有談及十年前的感情事。

胡杏兒最近上內地節目《送一百位女孩回家》分享其家庭及事業，胡杏兒更罕有地談及10年前的感情狀況，很大機會與舊愛黃宗澤有關。

現年41歲的胡杏兒接受內地節目《送一百位女孩回家》主持人張航訪問，談到年過40歲時，她坦言：「不在意年紀，也不擔心衰老，唯一害怕的是時間越來越少。特別是有了小朋友後，每一天都陪著他做相同的事情，會覺得時間過得特別快。」

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▲ （微博圖片）

四十不惑

被問到會否覺得是四十不惑時，杏兒指：「心理上比起30歲更穩、更平安，也不怕在《演員請就位2》後人氣減退，因為背後有家人的支持，所以其他都是一些較為虛有的東西。」

她又謂：「當然我們都希望能追求到一些東西，但歸根到底，還是能得到愛，就已經是很能夠支撐你整個人的一個東西吧。」

張航透露曾問過其他藝人「你快樂嗎？」，結果有人哭了，也有人從沒想過這個問題或從不在意自己過得快不快樂。

杏兒則謂：「十年前問我這個問題，我可能會哭。（那個時候心裏有缺口？）很大的缺口。可能因工作上也沒有很大的認可，然後愛情上也不是自己想像那樣的，我可能也會哭，但現在就不會了。」

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與黃宗澤戲假情真

屈指一算，十年前的杏兒正與黃宗澤拍拖，因而她所指的那段感情關係很大機會是與黃宗澤有關。

杏兒與黃宗澤於2005年因拍攝TVB劇《我的野蠻奶奶》戲假情真並傳出緋聞，二人一直未有承認戀情，直到2011年，杏兒憑《萬凰之王》奪得視后後才公開認愛，惟二人最終於2012年和平分手。

杏兒於2015年嫁給李承德，婚後先後誕下兩子李奕霆、李奕霖，現在即將迎來第三個孩子，過着幸福美滿的生活。由於杏兒現正懷孕中，她婉拒了《乘風破浪的姐姐2》邀請專心養胎，享受做媽媽。

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