【喪盡天良】130公斤援交主播馬桶產子男嬰亡　揭8年生4胎將長女摔傷如同「植物人」

▲ 援交主播謊稱血便實質馬桶產子，朋友揭8年生4胎，將長女摔傷如同「植物人」 。

做人父母要負責任！台灣一名37歲李姓女子日前謊稱自己血便報警求助，救護人員趕到現場後，她才坦承自己剛在馬桶誕下一名男嬰，男嬰當時已失去生命跡象。後來有李姓女子的朋友揭發，她其實是網上小有名氣的直播主「肉魚」，且在8年間已生下4胎，其中長女更被她摔成遲緩，如同「植物人」。

▲ 李姓女子是直播主「肉魚」。

綜合台媒報道，李姓女子與母親和多名親戚同住，交友較複雜，因體型肥胖，重達130公斤，所以母親對她懷孕並不知情。雖然腹部微隆起會引起母親關心，但她都已腎臟不好水腫為由簡單帶過。

結果4日清晨5時許，她在馬桶產下男嬰，因擔心遭責罵不敢告訴家人，獨自報警謊稱「血便」求助，沒想到救護人員到場時，她坦承自己在馬桶誕下一名男嬰，救護員抱起男嬰時，男嬰已失去生命跡象。

警方獲報後立即前往調查，她稱不知自己懷孕、也不清楚孩子生父，至於男嬰是產前死亡還是產後遭水淹窒息、失溫，主要死因仍待解剖釐清。

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事發不久，李姓女子一名陳姓朋友在網上揭發她的惡行。該朋友指，李姓女子是直播主「肉魚」，她曾在8年期間生下4胎，但大女兒僅1個月大時，就失手將其摔傷，導致孩子發展遲緩，現在「跟植物人沒兩樣」，被社福單位安置，她亦被台中地院依過失傷害罪判緩刑2年。

後來，她又生下2名子女，父親都不詳。一名被社福單位安置、一名被人撫養，即自己生的小孩全都沒有撫養過。

朋友又透露，除了直播外，她亦一直有援交，所以都不知道孩子的生父是誰。至於為什麼援交時不戴安全套，她解釋因為這樣可以加錢。

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另外「肉魚」經常在直播期間表演熱舞、吃檳榔等，就算馬桶產下男嬰後在醫院休息，她也不忘開直播，令一眾網友氣憤：「為何這種的生小孩就跟拉屎一樣簡單」、「她真的很噁，不是長相是行為」、「可以不要一直亂生小孩嗎？沒辦法養有什麼資格生？每個都父不詳，被安置或出養，你還有臉開直播，好好當個人好嗎？」

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責任編輯：羅嘉欣