【升中派位】林子博為細仔申請中一自行分配　感激亡妻生前整理好獎狀成績表

▲ 林子博的細仔林卓楠申請今年的中一自行分配學位，心儀兩間灣仔區學校。

中一自行分配學位階段於1月4日起接受申請，星爸林子博要為11歲細仔林卓楠交表，子博為卓楠整理所需文件、歷年成績表及證書時，才發現亡妻董燕君（Shirley）早已執拾得井井有條，令他「拎起個File就行得」。子博向TOPick透露，已為兒子選了兩間灣仔區的心水學校。

林子博昨晚在facebook發帖文，認為自己一直以來都是稱職的爸爸，關於子女學業上的事，都由他親力親為處理，如家長日見老師、為子女申請證件、搵學校等，子博覺得自己甚至比太太做得更多、更出色。

▲ Shirley去年10月不敵癌魔病逝。（fb圖片）

感謝太太造就他成為「稱職爸爸」

直到近日為兒子辦理中一自行分配學位申請，子博才發現自己的不足，所謂的「稱職爸爸」，由始至終都是太太一手造就出來。

因為冇人再提住我幾時證件到期？家長日係邊一日幾點鐘？重要文件擺喺邊？我根本「一頭霧水」。

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太太妥當收好歷年成績表及獎狀

中一自行分配學位的申請日子由1月4日至1月18日，子博需盡快到兒子心儀的中學交表，現在沒有太太的提點，子博要每日提醒自己，並找出申請所需證件、兒子近年的成績表、獎狀及證書等。此時子博才發現，原來太太早已將上述文件存放得妥妥當當。

太太原來早已將子女由幼稚園開始嘅所有成績表、獎狀、證書「keep起」，而且仲一張一張咁整理得井井有條，方便我呢個所謂嘅稱職爸爸，拎起個File就行得！唔使「𢲡（揦）手唔成世（勢）」！

▲ 子博和Shirley一直都是稱職的父母。（fb圖片）

心儀灣仔區2間學校

子博接受TOPick訪問時表示，想不到太太將子女的成績表存放得如此妥當，他多謝太太一直背後付出，為他塑造了好爸爸的形象，「默默喺背後容許我人前認屎認屁！其實妳先係一個最稱職、最偉大嘅媽媽！」

子博透露，打算為卓楠報讀灣仔區的鄧肇堅維多利亞官立中學及鄧鏡波學校，會以較保守策略去選校。他讚揚這兩間都是校譽不錯的學校，並幸好身處灣仔區，加上學校都具一定口碑，他希望兒子能順利派入。

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細仔成績差但乖巧有善心

卓楠的性格比較活躍，演藝和廚藝極有潛質，而且非常乖巧、有善心，惟他不是讀書材料。子博坦言擔心卓楠的成績差，於小五六時，曾兩度向老師提出留班被拒，老師認為留班會嚴重打擊卓楠的自信心。今次升中選校上，他幸得老師幫忙分析，才知道有甚麼學校適合卓楠。

▲ 鄧肇堅維多利亞官立中學於1933年創校，以培養學生的正向思維為重。（中學概覽圖片）

太太早為子女教育舖路

太太Shirley生前早已為子女的教育舖好路，她看中灣仔區好學校多、生育率低，與子博在多年前決定從將軍澳搬入，之後子女順利入讀軒尼詩道官立小學。現年15歲的大女詠瑜升讀何東中學中四，轉眼快準備考DSE文憑試，令子博感慨光陰似箭。

我和太太一直沒有要求子女讀書好叻，培養好品格最重要，因品格會影響運氣和前途，我們只要求他們有基本知識，能足夠他們追求理想便可。

▲ 1953年創校的鄧鏡波學校是一間男校，主張發揮學生多元潛能。（中學概覽圖片）

一對子女都有意將來從事演藝行業，詠瑜正積極學跳舞裝備自己，卓楠對爸爸說，他從演藝和烹飪中得到快樂，故子博希望他們先學好知識打底，努力追尋夢想，媽媽一定會在上天支持他們的。

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記者︰林綺玲