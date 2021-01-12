【教授時裝】袁國勇教授機褸30年不轉款　西裝達人拆解長青之謎

▲ 袁國勇教授穿的機褸30年來從不變改，究竟袁國勇教授這件外套源出何處？今日就找來Suit Artisan的創辦人Andy和大家分析這件衫的來龍去脈。

新冠疫情籠罩全球，作為香港其中一位最頂尖的疫情把關人，自然是港大微生物學系講座教授袁國勇，不知道大家有沒有發覺袁國勇教授每逢出席公開場合都穿上一件啡色的圓領外套，30年來從不變改，究竟袁國勇教授這件外套源出何處？今日就找來Suit Artisan的創辦人Andy和大家分析這件衫的來龍去脈。

▲ 2017年的袁國勇教授。（經濟日赧圖片）

大部分港人認識袁國勇教授都從SARS時期認識這位抗疫專家，打從那時開始，他每逢出席公開場合總是穿上一件圓領口的外套出現，每論是鈕釦版本也好、拉鏈的版本也好，都堅持以圓領款式和earth tone顏色為主，30多年來一直堅持著，身為西裝設計師的Andy說：

這一款外套，我們可以稱為機褸，由60、70年代的biker jacket演變過來，是電影《油脂》（Grease）那個年代的產物，當時的款式以企領為主，Beatles都穿了不少類似的款式，是當年smart casual的代表服飾之一，現在已經甚少人穿。

▲ 這些機褸款，當時Beatles穿了很多，由Pierre Cardin設計。（網上圖片）

作為一位西裝專家，你認為袁國勇教授這件衫有甚麼改善的地方？Andy補充：

首先他多年來堅持選擇大地色，我們叫tabacco（煙草色），感覺不錯，近年有人說tabacoo is new black，基本上配襯denim又可以，黑色褲子又可以，甚至意大利人會以白褲配襯，是非常容易mix & match的顏色。 同時大家亦要留意他永遠打上紅色領帶，感覺authority（權威），大家不妨留意美國總統特朗普都喜歡打上紅色領帶，箇中道理都是一樣。

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改善的地方

不過，話雖如此，這一種款式隨著時代的變遷，要穿的好看，亦須要作出改良。Andy相信袁教授這些外套是度身訂造，或許是他拿著早年買一件（可能是Pierre Cardin），然後叫裁縫依著舊有的一件再做出不同款式，他認為這機褸可以其實可以再做得更好：

以裁縫角度看，他的服裝做得偏大，衫身線條「直筆甩」，無腰線，我提議可以加入多些細節來提升服裝上的質素，例如頸位加「樸」，令領口多些質感，袖口位可以加上adjustable tape、鈕釦、領口又可以用暗啪鈕或皮鈕，甚至整件服裝做雙面的設計。

身為機褸死硬派「忠粉」的袁教授，又或是喜歡這類型服裝的男士，再穿得合時，看來要聽聽Andy的意見了。

記者：何偉雄