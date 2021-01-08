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【明星理財】林盛斌再爆改善財運大法　Bob自揭每日靠6句話致富

娛樂 15:30 2021/01/08

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林盛斌再分享改善財運大法，Bob親揭每日靠6句名言致富。

現年41歲的林盛斌（Bob）是圈中「隱形富豪」，早前林盛斌在個人社交平台分享致富法，並列出使用九大要點包括使用長銀包以改善財運，Bob的「長銀包致富」理論廣被瘋傳，更讓市面不少名牌長銀包被掃貨。

踏入2021年，Bob在社交平台再分享另一個吸金大法，他亦坦言「信不信由你，反正，我信了，亦一步一步，努力實踐中。」！ 

Bob再分享改善財運法。（取自facebook）

【明星理財】阿Bob林盛斌靠一個Hermès發達　推介各款名牌長銀包吸財

林盛斌日前分享致富心得，發表長文寫道：「今日，將會係好美好嘅一日， 會有好多好好嘅事發生喺我身上！」

他指每日都會跟自己講出一返鼓勵對白，甚至將這段說話寫在張紙上面，然後貼在掛牆版日日望住。

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Bob分享：「而奇怪嘅事亦逐步逐步慢慢發生，我開始接觸到唔同範疇嘅工作機會，亦開始拓展咗唔同領域嘅生意業務。喺過去呢大半年演藝事業接近停頓期間，好感恩正正因為多咗有唔同渠道嘅收入來源，雖然未必係好多錢，但起碼不至於手停口停，而我亦好肯定呢幾個途徑嘅被動收入，將會隨住時間而一步一步增加。」

【明星理財】林盛斌自爆致富秘訣　阿Bob靠一個錢包+9大要點改善財運

6個致富金句

他公開這6句名言，希望大家都可以抄低，每日都同自己講，金句如下：

有好多好多錢，透過多個途徑，

以遞增嘅方式，源源不斷咁湧向我，

我覺得好開心，好感恩！

他強調：「千祈不要只靠單一收入去維持生活，呢個世界冇一份工作係絕對穩陣同安全，一定要運用你嘅知識、技能、人脈資源，去啟動呢個「多途徑收入來源」嘅機器！努力，加油。」

疫情中仍保持收入

Bob曾接受TOPick訪問，分享自己在疫情下多看如何致富的書本，為自己增值及培養正向心理，他特別推薦Napoleon Hill著作《思考致富》（Think & Grow Rich）受《心靜致富》（Grow Rich!With Peace of Mind）。

他指：「此段期間，我更明白到人在適當時候就要運用自己的人脈，跟一些很久不見的工作夥伴見見面，有時又會有意想不到的效果，現在還能有一些廣告或新的工作機會，正是過去幾個月疫情最困難時，主動出擊才能獲取的成績。」

同場加映：林秀怡專訪

撰文 : TOPick柴犬出動

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