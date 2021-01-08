【聆聽子女】甚少於父母聊天的背後 年輕人內心告白：只識叫我讀好書

▲ 傾偈其實是一件很簡單的事情，最好甚麼也可以談。

前幾天，我問少年們：「你哋覺得父母有冇理你？」大部份都擰頭。

我再問下去：「咁父母做乜嘢先至代表係理你？」他們的答案很簡單：「同我傾吓偈囉！」

「佢哋唔同你傾偈嘅咩？」我很疑惑。「嗰啲唔係傾偈囉，講嚟講去都係佢講，叫我讀好啲書，做好啲功課，第時賺多啲錢！」

我明白了。其實很多父母並非沒有理會孩子，只不過緊張子女的實際需要，多於情感的需要。晚飯後，到樓下球場散步，陪兒子踩滑板。我跟着孩子四處跑，每當我停下來，總有不同的少年也停下正在做的運動，上前和我說些話。

「Esther，我就嚟生日啦！」

「你知唔知我好快要上咗庭？」

「我種緊棵花就嚟結果啦！」

「過幾日，我就可以開始新課程！」

他們你一句我一句的，像在匯報生活給我知道，有些事情是很瑣碎的、有些對他們來說是很重要。而我知道，只要聆聽及回應，他們的情感便會滿足了，因為這些少年的父母很少和他們傾偈對話。

他們想要的，是要我「理佢」，希望我會把他們放在心裏。

我認識一些曾經自殘𠝹手的朋友，那些傷痕除了代表內心的痛苦，也是刻意想告訴大家「請理吓我」！

傾偈其實是一件很簡單的事情，是給彼此可以理會大家的時間，有時可以很輕鬆的，有時又可以很凝重，視乎說些什麼，最好什麼都可以談。不過，無論對配偶或子女，我們總忘記傾偈的重要性，只埋頭於功能的生活運作，慢慢便失去了打開心靈的分享能力，很多事情都談不了。

城市人情緒病日趨普遍，也是因為集中應付生活壓力卻缺乏情感出口而來的。

曾經有些婚姻輔導員說：如果每天能夠花少許時間聆聽伴侶的感受，就等於存錢入儲蓄戶口，你存多少，利潤便有多少，如果一點都不存，甚至透支，最後可能戶口都沒有了。

這個比喻不單用在婚姻裏面，對兒女都用得着。

現在的世界已經很荒謬，很多聲音不被理會，疫情又令人充滿壓迫感。雖然如此，我們卻不要跟隨崩壞，反而要更多回應家人朋友的傾訴，自己也要找信任的人談一下，把壓力釋放出來，要好好「理吓」大家的情感，不要失去聲音的能力，也不可失去人性願意聆聽的良善，我們的心靈戶口還是可以很富裕的。

文章獲我家孩子不上幼稚園授權轉載。