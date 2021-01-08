【明星理財】張敬軒重推百年品牌攻親民婚紗　軒仔︰人生不能缺少婚姻

▲ 張敬軒認為，婚姻是人生不可少的一環，父母的相處，讓他看到謙讓、無私、遷就，所以他會很認真選擇自己的伴侶。

剛踏入2021年不過一個星期，向來勤力的張敬軒已經啟動了turbo式的工作速度，除了宣布成立自家音樂品牌及推出了首張大碟之外，張敬軒更夥拍本地著名晚裝設計師Kev Yiu創辦婚紗品牌Sennet Freres。

原來在軒仔心目中，婚姻是人生不可少的一環，而且更多次看見別人求婚而深受感動。

由古老大宅開始

Sennet Freres是一個擁有150年歷史的法國鐘錶珠寶品牌，撤出市場已經70年，今次還魂原來是由軒仔一手促成。

相信大家都從報道上欣賞過軒仔現居的Alberose百年古老大宅，大宅原先為法國猶太珠寶商人Albert Weill所擁有，他當年將Sennet Freres引入香港，更將業務擴展至遠東地區。

▲ 擁有150年歷史的法國品牌Sennet Freres得以回歸，全由軒仔現居的Alberose百年古老大宅開始。（品牌提供）

軒仔向來對歷史建築極有興趣，自從遷入Alberose之後，便開始研究其歷史，知道Weill威爾家族不但地位顯赫，家族成員更有不少傳奇故事。去年軒仔聯絡上家族的第三代後人更相約見面，言談間便得出了重推Sennet Freres的計劃，不過軒仔卻認為鐘錶珠寶的門檻太高，便建議推出婚紗系列。

見證Kev改造王菀之身形

軒仔就這樣當上了Sennet Freres的歷史顧問，繼而要為品牌找一個創作總監，他第一時間想到相識10多年的本地著名晚裝設計師Kev Yiu。軒仔說︰

一直很喜歡Kev的創作，第一次接觸他的作品是在王菀之演唱會，他設計了一件鑲滿水鑽的泳衣，我當時驚見菀之的雙腿變得又長又靚，原來就是剪裁功力，鑲工更是精細到不得了，之後他每季的系列我都會留意，更找他為我設計歌衫。

他續說︰「但我總覺得香港沒有屬於Kev的舞台，如果他的基地在法國、意大利的話，或他進入了歐洲的時裝大品牌工作，我肯定他早就已經上了神枱。我希望籍著今次，能夠令他的作品有更多人認識。」

將歷史融入設計

品牌的首個系列共有45套婚紗及晚裝，Kev表示2年前已開始著手籌備。

他以家族三母女Rosie、Susannah和Sophie的性格和經歷作為創作藍本，分別是加入大量刺繡、鑲嵌及珠繡工藝的Rosie高訂系列；設計較為含蓄和低調穩重的Susannah系列；剪裁較創新的Sophie系列。

▲ 張敬軒跟設計師Kev合作愉快，但兩人對於婚姻卻有不一樣的看法。（攝影︰湯炳強）

高訂系列的婚紗更有一個小秘密，就是當中設有一個可放入字條的暗格，以紀錄新娘子的心事或饋贈婚紗者的祝願。

設計的由來是這樣︰日佔時期，不少人都被困於戰俘營內得不到所需藥物和食物，大女兒Sophie便協助醫生及牧師將藥物藏於大衣襯裡內，再偷運至戰俘營營救傷病者，Kev就是從此段歷史得到啟發。

堅持售價親民

Kev的設計著重在剪裁上配合亞洲人的需要，而且修讀功能內衣設計出身的他，更將技術運用到婚紗之中。

他說︰「我會利用骨去突出她們身形的線條，如果新娘身形需要較多修飾，就用到多達20多條骨，整個剪裁會按新娘子的身形比例去調整，要做到『隱惡揚善』。」

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婚紗全由他的8人團隊以人手在本港製作，每件平均耗時120小時以上，那售價豈不是天價？軒仔說︰

大家可能覺得每條裙最少20、30萬，但我們是想經營親民的本地品牌，如果做出來孤芳自賞那沒有意思，品牌宗旨是婚紗有外國高訂的水平，但價錢是一般香港人都消費得起，符合大家籌辦婚禮的預算。

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婚紗可租可買，租的價錢由萬多元起，買的話則約26,000元起，訂製的也不過4萬多便可。軒仔更爆出一單笑料︰「我媽媽對時裝也有些認識，她聽到價錢後說了句『沒搞錯吧！這麼平宜？淘寶上也不行啦！』」

對婚姻的期望

Kev跟軒仔對於婚姻卻有不一樣的看法，軒仔說︰「我覺得婚姻是人生不可少的一環，父母的相處，讓我看到謙讓、無私、遷就，所以我會很認真選擇自己的伴侶。但我在餐廳見證了很多情侶求婚，見到年輕新人對婚姻充滿信心，這令我很鼓舞。」

而在單親家庭長大的Kev，一直對婚姻沒太大感覺，不過加入了婚紗行業之後，便感受到這是一個很大的承諾亦很神聖︰「我很替別人高興，也慶幸可以用我的設計來為別人祝福。」

記者︰Maria

同場加映：姜麗文專訪