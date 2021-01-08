《環時》記者遇襲　法官促律政司建議量刑範圍免上訴時被指「錯到無可再錯」

▲ 《環球時報》記者付國豪（右）2019年於機場遇襲。（資料圖片）

《環球時報》記者付國豪前年8月於機場被襲，事後4人被控暴動等罪，當中2男1女經審訊後被裁定暴動及襲擊致造成身體傷害罪成，其中24歲女被告另被裁定非法禁錮罪成，3人還押至今（8日）於區域法院求情及判刑。法官李慶年向控方要求給予一個量刑的範圍建議，並指不然律政司到上訴庭時「又會好積極提出建議」，又謂「唔係一陣又話我錯到無可再錯」。案件押後至今午判刑。

涉案被告依次為賴雲龍（20歲；兼職侍應）、畢慧芬（24歲）、何家樂（29歲；兼職司機及建築工人）。

3名被告早前被裁定暴動罪及襲擊致造成身體傷害罪罪成，畢另被裁定非法禁錮罪成。至於案中原先的第4被告黃逸豪（29歲；測量師）則被裁定非法集結及非法禁錮罪名不成立。

辯方今求情時指，案發當日現場大致和平，本案事發突然，但被告原意並非衝擊機場，機場亦無因事件而停擺。法官李慶年則指，當日有其他人以旅行車堵路，並接近本案發生地點，現場環境並非和平，而且事件令人側目，不能不考慮現場環境。法官又引述新聞片段指，當日事件似乎傷到很多人的心。

辯方則指，不可將6月至8月發生的社會事件亦歸咎於本案。但法官強調，上訴庭曾要求法官判刑時考慮事件對社群的影響，若他接納辯方說法，或會被批評「錯到無可再錯」。

第3被告何家樂的代表律師則指，何當時一時衝動，因環境氛圍而犯案。法官強調，何當時情緒激動，差點連「勸交」的人都襲擊，法官要求律師總結其罪責，律師則指被告在事件中有中度罪責。

法官又指出，被告事發後10多天被搜出其小型貨車中有鐳射筆、摺刀、戰術背心等，形容猶如「小型軍火庫」。

法官向控方指出，雖然知道控方不應該在此建議判刑刑期，但仍希望控方提出一個範圍，讓法官同意拿捏判刑準則。法官又謂，「但律政司去到上訴庭，又會好積極提出建議，都唔知公義係喺上訴庭定原審庭發生」。

控方則指，同意案件嚴重性是中度。法官又謂，「你要説服你上司係中度，唔係一陣又話我錯到無可再錯」。法官希望控方「俾我拿捏得準確啲，唔係會俾人有組織煽惑他人仇恨基層法官」，又指律政司猶如「鐵板一塊，都唔知邊個要改革」。案件下午續。

控罪指，賴、畢及何於2019年8月13日至14日，在香港機場一號客運大樓G位通道，與其他不知名人士參與暴動；及一起非法及惡意傷害付國豪；畢另於同日同地非法囚禁付國豪，違反其意願而將他禁錮。

另外，賴早前承認普通襲擊罪及阻礙公職人員罪；何另承認在公眾地方管有攻擊性武器罪。

記者：林欣樂