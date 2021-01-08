【新冠肺炎】今日新增45宗確診個案　42宗本地感染22宗涉不明源頭

本港新冠肺炎疫情持續，今日（8日）新增45宗確診個案，其中3宗屬輸入個案、42宗本地感染，包括22宗涉及不明源頭感染，20宗與早前個案相關，累計宗數達9,153宗；另外，初步陽性個案有40多宗。衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君以及醫院管理局總行政經理（醫療成效及科技管理）庾慧玲醫生出席記者會交代疫情。

在20宗與早前個案相關的個案當中，有4宗與將軍澳-藍田隧道群組相關，至今該群組累計32宗個案。

今日再多3幢大廈須強制檢測，另有一名浸會醫院門診護士確診。詳情即看：【下一頁】

將軍澳醫院一名手術室助理初步確診，另外今日再有49名確診病人出院。詳情即看：【下一頁】

張竹君指出疫情反覆，並非受控。詳情即看：【下一頁】

公立醫院下周起恢復有限度陪產服務，一文看清健康申報要求及限制。詳情即看：【下一頁】

近年有不少人都會以激光矯視改善近視問題，但激光技術未必人人適合，市民若想選擇的時候又有何需要注意呢？養和醫院眼科專科醫生張叔銘講解激光矯視手術種類及術後眼乾問題：

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記者：陳梓蔚