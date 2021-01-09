【安老護老】全港首個酒店式長者公寓　協助認知障礙症長者過尊嚴生活

▲ 全港首個酒店式長者公寓，協助認知障礙症長者過尊嚴生活。

衞生署資料顯示，全港認知障礙症患者高達10萬人，佔長者人口十分之一。康譽長者公寓管理有限公司營運總監、社工黃惠娜（Cindy）認為，生老病死實屬正常，而人們最害怕面對的問題，往往是中風、腦退化後健康狀況日漸惡化，影響生活質素。

▲ Cindy（左）和Gaile（右）參與策劃全港首個醫療酒店式長者公寓「曦蕓居」。（受訪者提供）

在安老業服務多年，工作經驗累積得越久，Cindy越發現社工能力範圍有限，意識到跨專業服務的重要性，包括醫療、建築及IT多個行業配合，才能更全面為長者服務。有見及此，她和社工Gaile參與了全港首個醫療酒店式長者公寓「曦蕓居」的策劃工作：

環視歐亞，人們普遍尋求在家中終老，有獨立生活的權利。當一些長者身體老化、甚至出現腦退化時，可考慮轉至一個assistant living的環境。

Cindy和Gaile走訪過荷蘭、美國、澳洲等多個國家，參觀當地護老服務院舍，過程中也有一些得著：

從正面輕鬆地看待安老院舍服務，有認知障礙症的長者也可有尊嚴地生活。

「曦蕓居」內有一些特別配置，例如基於護理考慮，每間獨立自主型單位內會設置「電子貼身看護」，這些機器人可巡邏，慎防長者在房內跌倒，未必可及時按平安鐘。而機器人亦可協助量度血壓及血含氧量，數據會上載至雲端以便監察。

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Gaile介紹，「曦蕓居」仿如一個小社區，有餐廳、復康設施、髮廊，也有基本會所設備如spa、泳池和健身室等。為配合認知障礙人士需要，設計上也會有一些懷舊特式，如模仿昔日郵筒，讓長者有親切感。

公寓分上下層，樓上是供可獨立照顧自己的長者入住，樓下是安老院舍。樓層天花設置燈效，模擬早午晚3種光暗度，透過燈光可讓長者知道作息時間。Cindy解釋設計原意：

目的是營造小社區，供腦退化長者可自主生活，在不幸中尋找出口。

座落在跑馬地的曦蕓居，是全港首間智能酒店式長者公寓，預計將於2022年底落成。公寓設有生活協助型及認知照顧型單位，讓長者可按護理需求選擇房型，總共提供168個酒店式單人及雙人房單位，估計服務約220人。

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記者：陳昊淋