【把砒霜留給自己】余香凝胞妹網劇演女鬼　余潔滢與蘇皓兒演閨密一拍即合

▲ 蘇皓兒跟余潔滢首度合作即成為朋友。

余香凝胞妹余潔滢（Zoe）出道不久即向演員路發展，早前有份演出劇集《男排女將》，而最近，她亦參演另一套網劇《把砒霜留給自己》，於其中一個單劇中化身「女鬼」，跟另一新晉女演員蘇皓兒（Chloe）合作。

劇中余潔滢（Zoe）與蘇皓兒演一對私影好姊妹，但Zoe卻遇害被殺，為了尋找自己的屍體，Zoe化成鬼魂繼續留在蘇皓兒身邊，希望對方可幫她找回「屍體」。

Zoe覺得今次拍攝相當有趣，又大讚「好姊妹」蘇皓兒，她說︰「她是一個很友善的女生，其實拍這套劇前我不認識她，只是拍攝當日先認識，便要演一對閨蜜。」

▲ 二人劇中均為私影妹。

她笑言大家憑劇結緣︰「今次只是拍攝一日，了解未夠深，不過都幾有緣，一齊上戲劇堂，對她了解多了。」

Zoe坦言這是她第二次拍單元劇，感謝導演劉翁於《黑市》後再找她演出，雖然今次戲份未算多，不過她坦言拍攝很難忘，更要「濕身」演出。

▲ 蘇皓兒跟余潔滢首度合作即成為朋友。

她說︰「因為劇中講我被殺後掉落水，有一場戲說我找Chloe ，她開門見我面青口唇白，成身濕掉都幾恐怖，其實當時天氣幾凍，我只穿著超迷你背心短裙。」

此外，同公司的男模劉志偉演變態殺人狂，自言演戲「初哥」的他事前花很多時間背熟劇本，他說︰「比較深刻的一場戲講我殺Chloe，小肥趕到把我制服，本來以為會有打鬥場面，怎料變成搞笑形式，都幾好玩。」