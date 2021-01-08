【新冠肺炎】將軍澳醫院一名手術室助理初步確診 另一員工被列為緊密接觸者

▲ 庾慧玲表示，將軍澳醫院一名手術室助理初步確診，他在1月6日到普通科門診求醫，並在昨日確診。他在手術室負責支援工作，協助病人，工作時有合適裝備及沒有接觸病人，醫院進行追蹤，一名手術室同事被列為緊密接觸者，須接受隔離，沒有病人受到影響。（梁偉榮攝）

本港新冠肺炎疫情持續，今日（8日）新增45宗確診個案，其中3宗屬輸入個案，42宗本地感染，包括22宗涉及不明源頭感染，另有40多宗初步陽性個案。衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君醫生、醫院管理局總行政經理（醫療成效及科技管理）庾慧玲醫生和醫院管理局婦產科統籌委員會主席歐陽錦全醫生出席記者會交代疫情。

庾慧玲表示，將軍澳醫院一名手術室助理初步確診，他在1月6日到普通科門診求醫，並在昨日確診。他在手術室負責支援工作，協助病人，工作時有合適裝備及沒有接觸病人，醫院進行追蹤，一名手術室同事被列為緊密接觸者，須接受隔離，沒有病人受到影響。她續指，這個助理個案目前未找到源頭，當局目前正在追查。

另外，庾慧玲指，目前醫管局有7600萬口罩、750萬個呼吸器、1025萬件面罩及1010萬件保護衣，裝備可使用半年。醫管局已提醒，前線員工可就情況使用裝備。

庾慧玲表示，截至早上9時，醫管局過去24小時錄得65宗呈報個案，而今日再多49名確診病人出院，至今共有8,306名病人及1名疑似病人康復出院。

另外，現時有616人在23間公立醫院及亞博館社區治療設施留醫，當中43人情況危殆、46人嚴重、527人穩定；現時正使用1,253張負壓病床及688間負壓病房，使用率分別為58.3%及69.5%。

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記者：曾卓鋒