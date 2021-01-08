潘樂陶就僭建上訴被駁回　法官指水池不構成危險屬幸運

▲ 潘樂陶（左）就屯門獨立屋內僭建水池上訴被法院駁回。（資料圖片）

律政司司長鄭若驊丈夫潘樂陶，早前被揭發於屯門獨立屋內僭建水池，潘經審訊後被裁定罪成及罰款2萬元。潘早前就定罪及判刑提出上訴，法官今（8日）頒下判詞，指雖然水池可被輕易移動，但仍符合「建築物」定義，而且即使水池經測試後證實未有對建築物安全構成危險，但潘僅屬幸運，這並不代表有關水池並非未經批准的建築，法官因此維持原判。

法官於判詞中指出，上訴人潘樂陶（79歲）一方於上訴時質疑，涉案的水池並不構成《建築物條例》下的「建築物」，但法官認為，要興建涉案水池，必會牽涉以建起圍板遮蓋水池的鋼支架，此舉足以構成「建築工程」，而且水池所在的花園本來是作花園之用，因此上訴人的做法，必然屬「建築工程」中的更改及加裝工程。

至於上訴人一方爭議，涉案水池只是置於地上，而沒有固定於地上，亦沒有自己的水、電和渠道供應，可輕易移動，因此不屬「建築物」，法官則認為有關建築物是否固定，並非唯一考慮因素，法官引述專家報告所指，水池邊被木板覆蓋，若然要拆除水池，則需將原有空間的表面重新修整，可見有關水池並不是隨便可移動，並有一定永久性。

另一方面，上訴人一方指出，事件被揭發後，有關水池經測試證明不會對建築物安全構成危險，因此有關定罪應被撤銷。但法官認為，一個不影響原有建築物安全的建築物，並不代表它不是未經批准的建築物，重點是案中沒有證據指，上訴人於興建水池前，曾就水池的安全性作測試，他亦沒有就有關工程事先取得批准。最終水池被證實沒有構成危險，實屬潘幸運。

法官因此駁回有關定罪的上訴，至於有關判刑的上訴，法官指上訴一方僅指罰款2萬元屬過重，卻未有提出任何理據支持，法官亦因此亦予以駁回，維持原判。

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記者︰楊詠渝