【新冠肺炎】公立醫院下周起恢復有限度陪產服務　 一文看清健康申報要求及限制

本港新冠肺炎疫情持續，今日（8日）新增45宗確診個案，其中3宗屬輸入個案、42宗本地感染，包括22宗涉及不明源頭感染，20宗與早前個案相關，累計宗數達9,153宗。衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君以及醫院管理局總行政經理（醫療成效及科技管理）庾慧玲醫生和醫院管理局婦產科統籌委員會主席歐陽錦全醫生出席記者會交代疫情。

歐陽錦全表示，經公立醫院婦產科統籌委員會及感染控制專家討論後，考慮到陪產人士能紓緩孕婦緊張的情緒、減輕止痛的需求、對產房運作的影響不大，宣布公立醫院將在1月12日有限度恢復陪產服務，但陪產人士要嚴格遵守感染防控措施，包括：

第一，所有產婦須檢測結果呈陰性才可獲陪產者陪產； 第二，陪產者須提供過去3日內預先檢測的陰性證明，亦不可以是正受強制檢疫的人士； 第三，我們建議所有陪產人士定期做測試做好準備； 第四，所有陪產人士入產房時要配合相關感染控制措施，例如必須沒有發燒、要配帶口罩和穿著保護袍； 第五，遇到孕婦緊急分娩而陪產者還未進行測試時，我們會根據陪產人士非居住強制檢測的大廈、沒有發燒，以及沒有接觸過確診人士，酌情為孕婦安排陪產者，而陪產人士必須嚴格遵守上述防感染措施，並於陪產後盡快接受檢測及通知院方； 最後，我們提醒所有孕婦不要最後一刻才入院，要預留時間入院接受篩查，以便院方作安排。

歐陽錦全補充，每日的陪產者數目不設限額，醫管局要求前線醫護人員確認陪產者的居住地址，非正強制檢測的大廈，陪產人士要主動申報居住地址和是否接觸過確診人士，另外，院方亦會為陪產者探熱，確認相關人士沒有病徵才可進入產房。

他指出於去年3至12月，有27位確診孕婦在公立治療，其中18名孕婦已生產，全部嬰兒已接受檢測並呈陰性，公立醫院婦產科已就新冠肺炎作出安排，包括所有入院孕婦均須檢測、確診孕婦均獲安排入住獨立的負氣壓病房生產、相關醫護人員和病房已接受感染控制的訓練，以及提供合適的防護裝備如醫護人員。

另外，歐陽錦全提醒孕婦雖然沒有證據顯示懷孕導致感染新冠肺炎的風險特別高，但仍須避免到人多擠逼的地方，時刻保持社交距離，若有輕微的病徵應立即求醫。

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記者：陳麗娜