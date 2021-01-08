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【萬千星輝2020】飛躍進步男藝員3大熱門　馬貫東羅天宇入行逾10年鬥小鮮肉丁子朗

娛樂 16:20 2021/01/08

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《萬千星輝頒獎典禮2020》將於本月10日舉行。

《萬千星輝頒獎典禮2020》將於本周日（1月10日）晚上舉行，視帝視后以及最佳男女配角獎項競爭激烈外，很多藝人入行奪獎的起步點「飛躍進步男/女藝員」獎項，同樣競爭激烈。

今屆《萬千星輝頒獎典禮2020》共有11名藝員獲提名角逐「飛躍進步男藝員」獎項，每位都在2020年參演不同的作品演出，有些可謂是「老是常出現」於熒幕前與觀眾見面。

TOPick就選來3位候選人，與大家重溫他們的入行經歷及演出。

馬貫東 入行14年

馬貫東在《那些我愛過的人》中表現突出。（劇照）

2020年，馬貫東的演出作品包括《機場特警》及《那些我愛過的人》。曾參演《愛·回家之開心速遞》的馬貫東因秦博思「博士」一角形象入屋，其在劇集的演出及感情戲更不時受觀眾讚賞。

不過，馬貫東於2019年離開《開心速遞》劇組，而《那些我愛過的人》是他拍正劇後首劇位列主角的劇集。他在劇中演有亞氏保加症的古希晨醫生，與連詩雅有感情線。他在劇中對病者的演繹到位，觀眾都大讚他的神情及動作都演得非常似病人，表現突出。

其實馬貫東早於2006年已入行，初時演閒角及路人甲為主，但為了熱愛演戲的初心，他未有放棄繼續默默努力，寧願多做幾份兼職幫補生活再追夢，幸皇天不負有心人，他終在《愛·回家》系列的劇集得到觀眾認同。

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【那些我愛過的人】曾當攝影副手幫補生活　33歲馬貫東入行14年首當男二：不覺遲【有片】

羅天宇 入行12年

羅天宇在《香港愛情故事》彈起。（劇照）

羅天宇於2008年參加香港先生入行，初入行時演閒角為主，他的感情史反較事業更為觀眾留意。不過，自於《愛·回家》中演馬子仁一角後，羅天宇便漸為觀眾熟悉，現時就主力演正劇。

2020年，羅天宇的演出作品包括《降魔的2.0》及《香港愛情故事》。他在《降魔的2.0》中飾演古代降魔人天宇，與海魔Thalassa有段感情。角色雖然出場不多，但因設定特別及有新鮮感，羅天宇的演出仍吸引到觀眾。

至年底，羅天宇憑劇集《香港愛情故事》熱爆人氣急升。他在劇中演子朗，與女友琪琪為買樓上車一事常吵架，但心底仍非常愛錫對方。由於故事劇情貼地，引起不少觀眾共鳴，令羅天宇也乘勢彈起，獲讚演出有進步。

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【龍兄虎弟】羅天宇胡㻗性格南轅北轍　兄弟表面鬥氣實際彼此關心【有片】

丁子朗 入行4年

丁子朗在《踩過界II》中表演出眾。（劇照）

2020年，丁子朗演出作品有《踩過界II》及在《娛樂大家》與《萬千星輝賀台慶》中任主持。丁子朗在《踩過界II》中演性無能的醫生，被指是令16歲少女跳樓的兇手。

他自出道以來形象正健康，也是新一代小鮮肉的代表，備受力捧。他在《踩過界II》首次演奸角，更要大罵同劇女演員張曦雯，新嘗試令觀眾認識丁子朗的另一面。

丁子朗回流於加拿大，經2016年參加香港先生入行，入行後多以主持為主，至18年在《再創世紀》中首度演出。其後，他又因在《解決師》及《森美旅行團》中的演出受觀眾注意，去年已是「飛躍進步男藝員」獎項的大熱人選之一。

【新一代小鮮肉】丁子朗加國返港追夢遭反對　以工作成績爭取父母支持【有片】

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同場加映：羅天宇胡㻗專訪

撰文 : TOPick 柴犬出動

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