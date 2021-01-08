【新冠肺炎】一名浸會醫院門診護士確診　再多3幢大廈須強制檢測

本港新冠肺炎疫情持續，今日（8日）新增45宗確診個案，其中3宗屬輸入個案、42宗本地感染，包括22宗涉及不明源頭感染，20宗與早前個案相關，累計宗數達9,153宗。衞生防護中心傳染病處主任張竹君、醫管局總行政經理（醫療成效及科技管理）庾慧玲和醫管局婦產科統籌委員會主席歐陽錦全出席記者交代最新疫情。

張竹君表示，源頭不明個案包括一名浸會醫院41歲門診女護士（個案編號：9138），1月3日流鼻水，3天後發燒，1月6日為最後上班日，暫時沒有人須檢疫。

該名護士工作時曾穿保護衣為3名病人取樣本檢查，包括1名同事、1名住院病人和1名門診病人，該3名病人經檢測後呈陰性，中心會建議門診部為其他同事檢測。中心會追蹤其接觸的病人，她起初病徵較輕微，但因為會接觸高危病人，會產生傳播，希望醫護人員即使病徵輕微應盡快檢測或求醫。

她又指，再多3幢大廈須接受強制檢測，包括啟晴邨欣晴樓，涉及2個不同樓層單位共2人感染；大圍美田邨美秀樓，涉及2個不同樓層單位共2人感染；新填地街26號今日再多一個單位確診，早前該大廈已有2個不同層數的單位確診，2個單位確診者雖不相識但各自有源頭，今次的單位則與其中一個同一樓層。

另外，將軍澳藍田隧道地盤再多4人確診，包括1名工友和3名家人，群組累計有32人染疫。

醫管局婦產科統籌委員會主席歐陽錦全指出，公立醫院下周起恢復有限度陪產服務。詳情即看：【下一頁】

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記者︰陳子謙