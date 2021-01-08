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【疫苗消息】李顯龍接種新型冠狀病毒疫苗 稱對疫苗充滿信心

社會 16:14 2021/01/08

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新加坡總理李顯龍接種新型冠狀病毒疫苗（李顯龍FB）

新加坡總理李顯龍今日（8日）接種新型冠狀病毒疫苗。他接種疫苗30分鐘後會見傳媒，指整個過程沒有痛楚，亦表示沒有任何不適。他呼籲，民眾應踴躍接種，保護自己的同時保護他人。

新加坡總理李顯龍與新加坡衛生部醫藥服務總監麥錫威今早上到新加坡中央醫院接種疫苗，同時間視察首批醫護人員的接種情況。

李顯龍接種疫苗30分鐘後會見傳媒及在Facebook發文，指整個過程沒有痛楚，亦表示沒有任何不適，亦預計在3週後將接種第2劑。。他指，他們率先接種是為了向新加坡民眾展現對疫苗有信心，反映疫苗是安全及有效。

李顯龍表示，未來幾月將會有更多疫苗抵達，屆時將提供足夠疫苗供新加坡公民及長期居民接種，預計今年第3季或最慢在年底前完成接種計劃。

李顯龍亦在其Facebook 表示，疫苗接種雖屬自願計劃，但強調接種是免費，同時可保護自己及家人，亦可保障其他人安全，故呼籲民眾能踴躍接種，

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新加坡日前宣布，輝瑞-BioNTech首批疫苗已於21日晚上抵達新加坡，首批疫苗將優先予醫護人員接種，預計明年末能為全部國民接種疫苗；而有關接種計劃屬自願性質。詳情即看：【下一頁】

【疫苗香港】新冠疫苗種類、接種及比較　科興+復星/BioNTech+阿斯利康　巴西稱科興有效率達78%【即日不斷更新】

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記者：曾卓鋒

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