【海外升學】友人為兒子移民英國以淚洗臉 居美港媽：移民首先要考慮自己

▲ 為子女移民要三思。

今時今日嘅香港地，正上演「亂世移民潮」，茶餘飯後嘅話題都係移民。機場嘅一幕幕灑淚揮別，好煽情，但實在不必要。畢竟網絡發達，親情友情能否維繫，早已同距離遠近無關。

最近，我有好多朋友正考慮離開香港，移民歐洲、美加、澳洲、台灣都有。我問佢哋點解想移民，十有八九都話「為咗下一代」。每當聽到呢個理由，我都會奉勸佢哋，三思而後行。只為仔女而移民，係好危險嘅諗法，註定之後嘅每一步棋，都會舉步維艱。

父母應將自己放首位

就好似最近有讀者，喺我Facebook專頁留言，話為仔女教育，正考慮移民。我覆佢，其實任何地方，只要父母企得硬，都可以make a big difference。跟住佢反問，如果唔係為咗囡囡，我哋都唔使來美國啦。我再覆佢，話我哋來美國唔係為咗囡囡，以前喺香港，佢讀國際學校一樣好開心。雖然好多人離開香港，都話為下一代，但係我永遠將自己嘅需求放第一，而唔係仔女。

將自己放首位，真係好重要。當你考慮移民，應該先諗下，對自己嘅影響。離開香港對你有乜好處？新嘅環境你點去面對？大家成日擔心細路嘅適應問題，殊不知大人其實更難適應，因為unlearn好難亦好痛苦。

「為阿仔」移民險成噩夢

我有一個早年移民英國嘅朋友，佢當初決定移民，都係為阿仔。聽人講英國教育好過香港，到底點先為之好，佢其實都唔清楚。總之個個都話好，就一定好。無知要付出代價，呢次「為阿仔」嘅移民，幾乎成為噩夢。

話說阿仔喺英國嘅學校，背靠一片森林。老師會拉住一車教具，帶班細路去森林玩。爬樹抓蟲，上山下水。講緊嘅唔係每年一次嘅field trip，而係每個星期三次嘅森林課堂。阿仔梗係玩得開心，好鍾意返學。但係朋友就提心吊膽，驚阿仔跌親撞損。又怕玩得太多，會老大徒傷悲。而佢自己亦好懷念香港嘅多姿多彩。加上英國小鎮特別安靜，佢晚晚都靜到失眠，以淚洗面。於是，佢開始對阿仔發脾氣，開口埋口都話，阿媽移民都係為咗你。

我哋一班老友，日日WhatsApp開解佢。我亦提議佢睇下「Last Child in the Woods」，書中提到大自然對細路成長嘅重要。佢慢慢認同學校嘅理念，通過做義工結識到更多當地人，仲修補咗同阿仔嘅關係。新生活令佢成為更好嘅自己。移民英國，再唔係只為阿仔，亦都係為佢自己。

當仔女出世，我哋往往將父母嘅身份，無限放大，而忘記自己。我一直認為，偉大、犧牲、報恩，呢類詞語特別刺耳。仿佛一成為父母，就自帶偉大嘅光環，理應為仔女而活，更要求報恩來騎劫仔女。其實，愛就係愛，好原始好簡單。我同囡囡嘅關係，每一秒都處於平衡狀態，不拖不欠。我拒絕背「兒女債」，所以我亦唔使囡囡報「父母恩」。

同場加映鄧藹霖分享英國升學準備事項