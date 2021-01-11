JFOODO「和牛100%」推廣活動　體驗極致日本美味

不少港人都愛稱去日本旅行作「返鄉下」，但因為疫情持續，闊別日本將近一年，相信不少人都對日本心掛掛。想要一解相思之苦，就不可以錯過在香港品嘗日本和牛純正滋味的機會。由日本政府成立的The Japan Food Product Overseas Promotion Center（JFOODO）在今年1月至2月期間舉辦「和牛100%」日本和牛推廣活動，和大家一起體驗極致美味的日本「100%純正血統」和牛！

日本和牛入口即溶，甘香濃郁，是不少老饕的心頭好。只有黑毛和種、褐毛和種、日本短角種和無角和種4種，更要在日本國內繁殖的和牛才是100%純血和牛，方可稱為日本和牛。

日本牧場匠人從純正血統、孕育過程、飼養和品質管理等方面嚴格管理，所有和牛會根據油花的多寡、肉的色澤、緊實度與紋路、脂肪的顏色等進行分級。在牧場匠人的精心照料之下，才可以養育出擁有獨特的風味和香氣的日本和牛。到底日本和牛的美味秘訣是甚麼？為了解開日本和牛的美味關鍵，JFOODO特意走訪日本和牛名產地的牧場。通過和牛100%.TV多角度發掘飼養和牛的細節，例如牧場匠人悉心飼養的方法、最新的技術、嚴謹的管理等等。這一系列和牛100%.TV將為大家解開日本和牛的美味秘訣，並在YouTube頻道「和牛100%.TV探究日本和牛美味秘訣—香港篇」與大眾分享。

▲ 要了解日本和牛的美味秘訣就不要錯過YouTube頻道「和牛100%.TV探究日本和牛美味秘訣—香港篇」的影片。

餐廳限定餐單 食得滋味

去年「和牛100%」的推廣活動大受歡迎，今年JFOODO再度舉辦「和牛100%」，聯乘了Beefar’s鹿兒島燒肉、牛角、温野菜等超過40間餐廳，讓大眾品嘗血統純正的和牛風味。合作的餐廳會推出日本和牛限定餐單，選用最矜貴、血統純正的日本和牛入饌，以堂食及外賣（一部分店舖適用）為客人帶來頂級的美味體驗。凡享用日本和牛限定料理的客人，更可以獲贈免費消毒噴霧乙枝，讓大家食得滋味，又食得安心。

除了在餐廳可以享用自己喜愛的和牛美食外，更可以親自下廚，大展身手。在推廣活動期間，JFOODO更與AEON百貨、一田百貨及APITA超級商場推出「和牛100%零售店推廣活動」，讓大眾可以用優惠價錢選購日本和牛不同部位，炮製出自己心水的日本和牛大餐。

合作餐廳列表及「和牛100%」限定餐單將於「日本和牛」Facebook專頁公布。

▲ 和牛油花分布均勻，肉質嫩滑細膩、入口即溶。

認準商標正貨 安心選購

選購日本和牛時，記得認準10位數字「個體識別號」及「日本和牛統一商標」，認清正貨！因為日本政府對和牛品質管理非常嚴謹，每一頭日本和牛在出生時都會分配獨特的10位數字「個體識別號」，消費者可以於網上查閱牛隻的出生日期、出生和飼養地、母牛資料等記錄。另外自2007年起更制定了「日本和牛統一商標」，只有100%純血日本和牛才可以在產品上貼有商標，讓大家選購時可以更安心。

▲ 日本和牛統一商標。

品嘗過滋味滿分的日本和牛當然要「打卡」和朋友分享，JFOODO特別舉辦了「賞」食就食靚相攝影活動，無論是在指定餐廳享用日本和牛料理，還是將指定超市選購的日本和牛製作成料理，只要為日本和牛料理打卡，並在日本和牛Facebook專頁按指示登記及提交參賽作品，就有機會贏取頂級日本和牛滋味體驗！

▲ 按此前往日本和牛Facebook專頁活動貼文。

按此前往「日本和牛」Facebook專頁

按此前往和牛100%.TV探究日本和牛美味秘訣 - 香港篇」YouTube頻道

（資料由客戶提供）