【海外升學】徐榮長子留學英國學懂自律　乖仔徐朗訂下目標不負父母期望

▲ 徐榮跟大仔徐朗一起接受訪問。

徐榮的13歲兒子徐朗（Karson）於今年9月負笈英國，經過3個月的留學生涯，徐朗早在去年底已回港與家人慶新年。徐榮父子早前接受TOPick訪問，由徐朗親身分享留學的生活點滴。

Karson在當地很快已與同學打成一片，很享受當地的校園生活：「我很喜歡在英國讀書，感覺自由之外，亦可以盡情享用校內體育設施。」

有規律的生活令兒子變得有紀律，徐榮這位爸爸當然最開心：「老人家常說要讓孩子跟父母分開一下，才會學懂獨立，他做到呢。」

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▲ （湯炳強攝）

生活作息定時

13歲的徐朗於英國南部East Sussex某足球學院就讀Year9，縱然就讀於足球學校，徐朗每天也要上學術科課堂。

留英的生活十分有規律，每天早上7時半吃過早餐及跟父母通電後，徐朗就開始上課。Karso：「逢星期一、二及四上半天課，星期三及五就返全日，我們學習的科目包括英文、數學、物理學、化學、生物學、美術、德文及體育等。」

下課後，除再跟父母通電、做功課及吃晚飯外，Karson可盡情享受運動樂：「除了做gym及打籃球外，因為校內有幾組球隊要進行比賽，所以下課後會跟隊友練波，每次會練習兩小時。」

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學生享受課餘活動

徐榮說兒子隸屬U14球隊，會代表學校出外比賽，徐榮說：「他每天生活那麼規律，某時或會感沉悶，但只要有一種喜好的話，就可以解除這悶氣。」

至於周末的日子，參與完兩小時的課外活動後，學生們可以自由活動：「周日也是rest day，你可以選擇去健身或者踢波，學校會開放所有體育設施給我們享用，」

徐榮補充：「你可以向學校報名參加tour，跟一個成年人出外購日用品或觀光，另外學校會舉辦不少活動，包括野餐及行山。」Karson笑說：「我只去過一次，因為我太愛踼波。」

香港學生面對的功課壓力頗大，而Karson的功課模式大不同，徐榮解釋：「老師在課堂上訂下一個題目，譬如說『環保發電能源』，學生就在課堂上討論，大家天馬行空地構想，完成後交給老師。」

▲ 兩父子喜愛跑步。（湯炳強攝）

兩地教學方式不同

至於可覺得功課困難？Karson說：「那些題目是很好，不過寫的時候要解釋好多東西，老師又要求解釋詳盡，所以要花幾堂去完成。」

Karson直言跟得上學校的學習，「因為上課時我很盡力去聽，所以不太困難。」徐榮笑：「他在香港接受教育，去到英國讀書是比較易跟得上，學術方面成續達中上的評核，我也沒想像過他有這成績。」

說到於英國及香港讀書的分別，Karson謂最高興是放學後可以享用校內設施：「兩地讀書我都感覺開心，只是我比較喜歡英國，在香港上完課便要離開，反而在英國留學儘管不是寄宿生也可享用學校設施，感覺很自由。」

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慢慢感到適應

徐榮解釋Karson就讀的是體育學校，故設有完善的運動設施，Karson說：「體育中心裡有健身室、泳池、籃球場及壁球場，中心外面設有幾個球場。」

說到寄宿生活最大的困難，Karson直言：「最慘是沒法跟父母見面。」在旁的徐榮說：「起初他不太習慣，每晚跟我們通電話的時間特別長，過了1個月之後，傾談的時間愈來愈短，他解說不想打擾我們睡覺，但都要他放得低才可做到呢，感覺到他已開始適應，融入了寄宿生活。」

縱然國藉及文化上差異，Karson跟同學們混熟沒難度，「1個月後已開始跟同學social，其實真的不困難，只要你放鬆自己，慢慢聊下天就可以成為朋友。因為我們有共同話題，大家也喜歡足球及運動。」徐榮笑說：「如果大家都捧同一球隊，就談得來吧。」

徐榮透露學校頗保護留學生，會設下規條以免他們被欺負：「對於學生欺凌他們看得很重，出手不在講，語言的欺凌也不可以，他們管得很嚴厲，以前亞洲人去外國讀書被人整蠱，現在已經沒有這回事。」

▲ （湯炳強攝）

獨立生活學懂自律

另外，短短3個月寄宿生活，令Karson學懂照顧自己，而宿舍生是3人同房，各人也要負擔家務：「一星期換一個次床單以及收拾自己的衣物，要好好看管自已的物品，會變得獨立了。」

徐榮也大表認同：「老人家常說孩子離開父母後會變獨立，結果他真的做到了，以前一家人去旅行時，我們會替他保管證件，現在不用。他亦少了遺失個人物品，對好多事情上心。」

接受嚴格的足球訓練，Karson踢到滿腳傷痕，起初跟著高大「英國仔」踢波，難免有點害怕，「操到自己強壯就不怕，開始跟他們衝撞或者敢落腳。」

徐榮為讓兒子實現足球夢，花了不少心思及金錢供書教學，問可會對兒子帶期望？他說：「盡力吧，即使做不到足球員，依然是我兒子呢。」而Karson也不會辜負爸爸的心血說：「他叫我盡力便可，但我會訂下目標。」

記者：游艾維