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《環時》記者遇襲　3被告暴動等罪成判囚51至66個月

社會 17:07 2021/01/08

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（經濟日報資料圖片）

《環球時報》記者付國豪前年8月於機場被襲，事後4人被控暴動等罪，當中2男1女經審訊後被裁定暴動及襲擊致造成身體傷害罪成，其中24歲女被告另被裁定非法禁錮罪成，3人還押至今（8日）午，於區域法院分別被判監4年3個月至5年半。法官判刑時指，案發時幾十人在機場對事主付國豪進行禁錮、侮辱及毆打等濫用私刑式的不文明行為，其他人更毆打倒地的付，行為瘋狂。法官又斥，本案是針對付一人的暴動案，被告以眾敵寡，案發地點在機場，造成旅客不便及恐慌，令香港蒙羞。

涉案被告依次為賴雲龍（20歲；兼職侍應）、畢慧芬（24歲）、何家樂（29歲；兼職司機及建築工人）。

3名被告早前被裁定暴動罪及襲擊致造成身體傷害罪罪成，畢另被裁定非法禁錮罪成。控罪指，賴、畢及何於2019年8月13日至14日，在香港機場一號客運大樓G位通道，與其他不知名人士參與暴動及惡意傷害付國豪；畢另於同日同地非法囚禁付國豪，違反其意願而將他禁錮。

另外，賴早前承認普通襲擊付國豪及阻礙救護隊目執行職務，何另承認於2019年8月25日被捕時，在公眾地方非法管有1把摺刀、1個彈射器連彈珠、2支雷射筆及1支伸縮棒。

至於案中原先的第4被告黃逸豪（29歲；測量師），早前經審訊後被裁定非法集結及非法禁錮罪名不成立。 

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記者：林欣樂

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