《環時》記者遇襲3被告判囚　法官斥摧毀香港和平示威之都聲譽

▲ （經濟日報資料圖片）

《環球時報》記者付國豪前年8月於機場被襲，事後4人被控暴動等罪，當中2男1女經審訊後被裁定暴動及襲擊致造成身體傷害罪成，其中女被告另被裁定非法禁錮罪成，3人還押至今（8日）於區域法院被判4年3個月至5年半監禁。法官判刑時指，案發時幾十人在機場對事主付國豪進行禁錮、侮辱及毆打等濫用私刑式的不文明行為，其他人更毆打倒地的付，行為瘋狂。法官又斥，本案是針對付一人的暴動案，被告以眾敵寡，案發地點在機場，造成旅客不便及恐慌，令香港蒙羞，又摧毀香港作為和平示威之都的聲譽。

涉案被告依次為賴雲龍（20歲；兼職侍應）、畢慧芬（25歲；無業）、何家樂（30歲；兼職司機及建築工人）。

3名被告早前被裁定暴動罪及襲擊致造成身體傷害罪罪成，畢另被裁定非法禁錮罪成。

法官今引述的案情指，案發時內地男子付國豪在香港機場大堂遭到襲擊，歷時50多分鐘。當日有片段拍攝到，有人在機場離境大堂進行非法集結，對事主綑綁及威脅使用暴力，並要求其他群眾及時任立法會議員郭家麒及張超雄等停止干預，多人向事主照強光及鐳射光束、襲擊及淋水等，當中亦涉本案3名被告。

其中次被告畢慧芬涉用索帶禁錮事主，第3被告何家樂用強光照射事主，兩人又強行將事主從行李車及他人組成的「保護網」拉走，首被告賴雲龍與他人接著暴打事主約2分鐘，後來更阻礙救護員及繼續襲擊。

法官又引述辯方求情指，案發是反修例事件引發的，是一連串的抗爭活動之一，背後成因複雜，當時社會充斥則負面情緒，包括警暴等，被告僅一時以錯誤方式表態，辯方望法庭輕判。

法官判刑時指，案發當晚群眾用行李車等堵塞機場離境大堂出入口，示威者又佔據航空公司櫃位、行李輸送帶等。數十人因懷疑事主身分而進行禁錮、侮辱及毆打等濫用私刑式的不文明行為，令事主經歷「50分鐘的驚慄」，更有人進一步毆打倒地的事主，以及阻礙救護員拯救，行為瘋狂，更幾乎波及在場勸導的郭家麒及張超雄。法官又斥，示威者行為具侵略性，本案令很多港人傷心及蒙羞，事件摧毀香港作為和平示威之都的聲譽。

法官續指，本案是針對事主付國豪一人的暴動，被告以眾敵寡，可幸事主僅得紅腫及瘀傷，但法官強調暴動地點是機場，是「香港通往世界的窗口」，造成旅客不便及驚慌，亦令香港蒙羞。

法官總結指，本案是嚴重的暴動集結案件，情節屬於中度罪責，而此點控方亦同意，故本案量刑基準是5至6年。第3被告事後在貨車中被搜出頭盔、戰術背心及盾牌等，顯示他是有領導角色的暴力抗爭分子，加重情節的嚴重性。

法官終判賴雲龍監禁5年3個月、畢慧芬監禁4年3個月及何家樂5年6個月監禁，其中畢慧芬現因另案正在服刑，故本案其中3年刑期會與原有刑期同期執行。法官又特別感謝案中的律師，以及感謝警方的協助，並指「好少案件對警方無不當指控」，希望本案警員向其他同袍發揮正能量。

商業罪案調查科偽鈔組高級督察張文瀚在庭外指，歡迎本案裁決，而就脫罪的第4被告，警方指會先與律政司研究判詞，再考慮是否上訴。

控罪指，賴、畢及何於2019年8月13日至14日，在香港機場一號客運大樓G位通道，與其他不知名人士參與暴動及惡意傷害付國豪；畢另於同日同地非法囚禁付國豪，違反其意願而將他禁錮。

另外，賴早前承認普通襲擊付國豪及阻礙救護隊目執行職務，何另承認於2019年8月25日被捕時，在公眾地方非法管有1把摺刀、1個彈射器連彈珠、2支雷射筆及1支伸縮棒。

記者：林欣樂

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