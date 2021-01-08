【民主派55人被捕】譚惠珠：意圖製造憲制危機　表面上有足夠證據逮捕

▲ 基本法委員會副主任譚惠珠稱，民主派初選意圖製造憲制危機。（資料圖片）

警方拘捕55名去年組織及參與民主派初選人士。基本法委員會副主任譚惠珠稱，自《香港國安法》生效後，有關人士繼續舉行初選，並公開簽訂聲明，表明當選立法會議員會無差別否決財政預算案，令行政長官下台，顯示整套計劃是「有組織、有系統及有策劃」，認為有關人士意圖製造憲制危機，有不好的政治目的。

譚惠珠今在一個電台節目表示，民主派初選旨在嚴重干擾及癱瘓政府運作，表面上已有足夠證據對有關人士作逮捕，而若他們在國安法生效後停止一切行動，便不會被追究，但初選仍繼續舉行。她認為，初選本身並不犯法，但初選整套計劃的目的，是為取得35+議席後否決財政預算案，過程已表現出犯罪意圖，初選只是其中一步。她續指，立法會議員在立法會否決議案並非違法，但在參選前揚言否決議案，意圖製造憲制危機，則屬犯法。

另外，香港民意研究所副行政總裁鍾劍華今在同一個電台節目稱，在初選後，已將所有投票人的個人資料數據銷毀，相信參與投票的市民不會受影響，無需擔心。

港大法律學院首席講師張達明則在另一個電台節目稱，是次的拘捕行動已超越其對普通法的理解，指他熟悉的普通法，應包含尊重基本人權的法則，他認為，按照國際標準及符合香港的規定，國家安全條例一定要符合涉及使用武力或威嚇使用武力的原則，不應以言入罪。他質疑警方目的是製造「寒蟬效應」，沒收被捕人士的旅遊證件，預料未必起訴所有被捕者。

責任編輯：尹櫻霖