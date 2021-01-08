【減肥大作戰】沖繩王族後裔暴食變220磅肥仔　被恥笑「黑毛豬」勁減95磅成男神

減肥大作戰！日本一名沖繩王族後裔，從小天資聰敏，雙親嚴格教育下，一直是身材標準的兒童，但隨著他上京讀大學，經過暴食，體重高峰期達220磅，更被同班同學恥笑，幫他改花名「黑毛豬」，當他想參加大學校草選舉，又被女同學當眾恥笑說「肥仔不配有夢想！」，於是下定決心減肥，結果勁減95磅成男神！

▲ （相片來源：影片截圖）

該名男大生糸洲朝貴近日亮相電視節目《ザ！世界仰天ニュース》，分享自己的減肥勵志故事，他在沖繩縣長大，擁有琉球王族血統，是名副其實的貴族後裔！朝貴憶述，兒時天資聰，在父母嚴格教育下，他一直是身材標準孩子。

但當他上京讀大學時，因暴飲暴食飲食，數年間變成220磅重的肥仔，身邊的同學甚至恥笑他，幫他改花名「黑毛豬」，家人也嫌棄他變得那麽胖，但他覺得，能吃到美食，也是一種享受。

某日朝貴就讀的東洋大學公開招募「校草選舉」，他在通告板前忍不住自言自語地說：「我也好想參加...」誰知竟然被女同學聽見，更當眾恥笑他：「你這個肥仔不配有夢想」，令他惱羞成怒，決心要減肥令大家另眼相看，甚至一怒之下報名參加了2年後的「校草選舉」。

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朝貴說到做到，立即制定減肥餐廳，每天早上都會喝自製蔬菜汁，另一個關鍵是運動，每天堅持跑步，堅持了兩年，終減95磅，由被眾人嫌棄的肥仔變成男神。

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責任編輯：羅嘉欣