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【致肥陷阱】寒流殺到糖水暖胃易墮高脂陷阱　黃凱詩：高脂糖水熱量勁過一碗飯【內附低卡糖水推介】

保健美顏 17:55 2021/01/08

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營養師黃凱詩表示，寒流殺到歎碗糖水暖胃，分分鐘熱量高過一碗飯，易墮高脂陷阱。

寒流再次襲港，Bonnie晚飯後來我家煲劇，她妒忌地說︰「做貓比最人好，為了牠們，你長開暖氣。」

我問︰「你不是也買了暖風機嗎？」她說︰「一個人在家，好像不太環保。」我自言自語︰「何時變得環保，大概是為了慳電費吧！」

她問︰「你近排煲哪齣戲目？」我回答︰「《浪漫醫生金師傅》。」她長歎︰「又是醫療劇，你的人生未免太苦悶了。」我聳聳肩︰「不知多精采……我說我的人生。」

她拿起放在椅背的毛氈，打了一個顫抖說︰「好像仍有點凍，可能我熱量不足，或許吃一碗暖暖的甜品會有幫助。」我反對︰「喝一杯暖水效果相同，而且我家沒有做糖水。」

她立即按手機，說︰「有一種東西叫外賣速遞，大圍有很多糖水店，你看看想選哪款？」

我拒絕誘惑︰「我不要了。」

她再慫恿︰「只要一碗外賣不化算，有小額收費，不如替你點一款較低熱量的。唔……腐竹蛋吧！健康又低卡。」

點擊以下圖片查看營養師推介低卡糖水：

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我說︰「早知你會墮入這陷阱，腐竹蛋熱量多過一碗飯，普通一碗300克的，熱量達250卡，致肥點除了在於高糖外，還有因為腐竹的高脂，你忘記煲豆漿上面那層豆油就是做腐竹的嗎？」我補充︰「要選低熱量的糖水，重點在於不肥膩，選較少脂肪的，例如︰木瓜雪耳、番薯糖水、豆腐花、紅綠豆沙會比較低卡，要知道，脂肪熱量比糖高呢！」

她問︰「那麼，合桃露和芝麻糊有多少卡？」

我說︰「前者390卡，後者294卡。」

她選定了︰「我選芝麻糊，反正，比腐竹蛋高只多40多卡，我『豪』給它！」

撰文：黃凱詩（尚營坊健康顧問營養師）

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