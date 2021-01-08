【移民潮】調查指逾半受訪護士擬移民海外　8成人欲兩年內離港護協憂青黃不接

▲ 護協就本港護士移民意向發表問卷調查結果。（陳國峰攝）

移民海外成為不少港人近年的部署及話題，醫護界亦呈有關趨勢。香港護士協會（護協）一項調查發現，逾半受訪護士擬移民海外，當中8成人更有意在兩年內離港；各年資組別計則以年資5至10年者佔比最多。護協憂本港將失去具經驗的護理人才，導致青黃不接，長遠影響本港醫療系統人手，倡政府加強培訓。

護協去年11 月以網上或實體問劵形式，成功訪問684名本港護士結果顯示，53.8%受訪護士表示正考慮或正辦理移民海外，政治及社會他們心儀目的地依次為英國、澳洲及加拿大，當中正辦理移民手續的受訪者中，有8成人指會在兩年內離港。

調查又指，註冊護士職系有最多受訪者計劃或將會移民。71.7%護理年資介乎5至10年的受訪者計劃或將會移民，屬各年資組別中最高，反映具有護理工作經驗的護士移民機會較高，本港或因而失去一批護理界人才，導致青黃不接情況出現。

若以臨床部門分類，護協調查所得，多個部門都有過半受訪護士擬移民，當中危重病科、心臟科及骨科屬佔比最多的3個部門，各有超過6成受訪護士正考慮或正辦理移民海外安排。而在各個機構工作的受訪護士中，有57.5%在醫管局工作的人都計劃或將會移民。

▲ 護協調查指逾半受訪本港護士計劃或將會移民海外。（陳國峰攝）

護協中央執委源文錦表示，本港社會近年發生不同的大小事件，加上新冠肺炎的衝擊，移民海外已成為護理同業以及其朋友間的熱門話題。他提及，近一、兩年身邊都有兩名護士同事因移民澳洲及英國而離職，他們隸屬中層職級，更形容離港後工作、生活及子女學業的壓力都減輕。

護協主席源志敏認為，多年來本港護士人手一直緊絀，護士移民海外或令本港公營醫療系統的護士人手不足問題進一步惡化，亦可見本港專科護理人才在將來可能會有顯著的流失，除導致護理業青黃不接外，亦會長遠影響本港的醫療護理服務及其質素。

護協倡議政府和醫管局增加護理學位名額，以及護理專科培訓的資源；同時改善醫院工作環境及護士薪酬福利，挽留護理人才。

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記者：陳曉瑩