【甲醛超標】新屋入伙裝修殘留化學味　夫妻出紅疹呼吸不順揭甲醛超標【附醫生建議】

▲ 新屋裝修殘留化學味，夫妻出紅疹及感到呼吸不順，檢測後發現甲醛超標。

新屋裝修殘留的氣體及化學物可致皮膚敏感，甚至可致癌。皮膚科專科醫生葉榮根近日在其facebook專頁分享一宗病例，一對夫婦搬入新居後，女方身體多個部位出紅疹，男方則感到呼吸不順。經檢測後，結果發現新屋甲醛、苯、二甲苯濃度也超標。葉醫生接受TOPick訪問時，講解這三種物質對人體的影響，並建議大眾在新屋入伙前，宜先開窗吹數星期。



葉榮根醫生指出，該對夫婦近月遷入自置物業。不過入伙後，女方的臉部、頸項也出現紅疹，令她相當痕癢，只有佩戴眼鏡的位置沒受影響。至於有哮喘病歷的丈夫，則感到呼吸不暢順。二人遂往求診，想證實是否濕疹或是用化妝品而導致敏感。

葉醫生診症後認為，按女患者的紅疹分布，是屬於典型的「空氣接觸敏感性皮炎」，空氣污染有機會是其中一個誘發因素。該名患者表示，全屋裝修都由發展商包辦，夾板貼上了木紋皮，而他們入伙時屋內仍殘留化學氣味。此外，夫婦倆亦網購了不少平價傢俬。

於是，葉醫生建議二人委託專業公司檢測，結果發現新屋甲醛、苯、二甲苯濃度也超標，這亦是令男患者呼吸時感到不適的原因。醫生續指，據世衛國際癌症研究所（International Agency for Research on Cancer, IARC）的資料，甲醛是1級致癌物，來自夾板及膠水，可持續釋放10年，更會引致腎病。

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新屋裝修為何會誘發「空氣接觸敏感性皮炎」？

葉榮根醫生接受TOPick訪問時表示，新屋裝修用的材料大多是由平價碎木及化學物質組成，內牆油漆膠水及新電器運作初時，亦有可能散發易揮發的物質。此外，黏合劑、夾板本身經過化學處理，表面光油亦有機會含有甲醛。長時間曝露於屋內空氣，身體沒有遮蓋的部位較易敏感。

長期接觸甲醛、苯、二甲苯，對人體有何影響？

葉醫生指，各人反應不同，有機會加速皮膚老化，亦可能引致急性或慢性發炎。較易敏感的人士或會出現紅疹、腫、痛、熱等症狀，因化學物質具刺激性。另外，亦有機會導致肺部纖維化、肺癌、哮喘等。

如何減少接觸化學物及敏感機會？

葉醫生表示，室內通風是最重要的。他建議，新屋入伙前，宜先開窗吹數星期。入住後要用浴室、抽氣扇等引入生風。另外，可考慮選用二手傢俬，否則可選實木或金屬製品。

另外，根據香港政府一站通家居裝修的環保貼士，裝修時及完成裝修工程後，應該採取以下措施：

溶劑漆料、溶劑及黏合劑等常見的塗裝材料均含有大量揮發性有機化合物，會造成空氣污染，影響健康。要避免以上問題，可用水劑漆料或揮發性有機化合物含量較低的漆料，及避免使用黏合劑含量高的膠合板。

在入住前，應確保室內空氣清新及流通。

將任何含有甲醛黏合劑的新傢俬吹風數日後才搬進室內。

在入住後的數個月內保持居所有良好的通風。

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記者：黃泳欣